Джессіка Альба поділилася знімком із чоловіком і трьома дітьми (фото)

Сім'я в повному складі сходила на грандіозне музичне шоу Тейлор Свіфт.

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42-річна американська акторка Джессіка Альба відвідала концерт Тейлор Свіфт у межах туру зірки "Eras". Разом із нею на шоу, яке відбулося на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі, був її 44-річний чоловік Кеш Воррен та їхні троє дітей — 15-річна Гонор, 12-річна Гевен і 5-річний Гейс.

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Зірка "Фантастичної четвірки" поділилася в Instagram-акаунті світлиною своєї родини на трибунах стадіону. "@taylorswift із сім'єю — яке шоу! #ЕрасТур", — підписала серію знімків зірка екранів.

Тейлор наразі дає шість концертів на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі, і місцеві знаменитості натовпами збираються, щоб сходити на шоу в межах туру "Eras". До Джессіки та її сім'ї приєдналися Софія Вергара, Гіларі Дафф, Шеана Шей, Джеймс Кеннеді, Софія Річі та Ель Фаннінг, які насолоджувалися останнім шоу Свіфт.

Джессіка Альба і кінопродюсер Кеш Воррен у шлюбі з 2008 року. Пара виховує трьох дітей.

Нагадаємо, Джессіка Альба показала стильний лляний костюм на літо 2023.

Також Фокус писав, що Джессіка Альба вийшла на публіку зі старшою дочкою.