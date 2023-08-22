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Стиль жизни

Теннисистка Серена Уильямс стала мамой во второй раз (фото, видео)

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Фото: Instagram @alexisohanian | Серена Уильямс стала мамой во второй раз

У легендарной теннисистки родилась втора дочь, которую назвали Адира Ривер Оганян.

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41-летняя американская профессиональная теннисистка Серена Уильям стала мамой второй раз. Радостной новостью о пополнении в семье поделился в Instagram-аккаунте ее супруг, 40-летний предприниматель и инвестор Алексис Оганян. Также знаменитость рассказала о рождении дочери, опубликовав трогательное видео в TikTok.

На видео Серена была в розовом платье, когда подошла к мужу и поцеловала его. Затем в кадре к ним присоединяется старший ребенок пары, 5-летняя Олимпия. В какой-то момент Уильямс демонстрирует, что она что-то забыла. Она уходит от семьи и возвращается на руках уже с малышкой, которую назвали Адира Ривер Оганян.

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"Я рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорожденная девочка, а также счастливая и здоровая мама. Чувство благодарности. @serenawilliams, ты сделала мне еще один несравненный подарок. Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и нашей дочери. Я никогда не забуду тот момент, когда я познакомил @olympiaohanian с ее младшей сестрой", — написал муж теннисистки в подписи к публикации.

Ранее Фокус писал, что Серена Уильямс сообщила о второй беременности на красной дорожке Met Gala 2023.