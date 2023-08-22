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Стиль життя

Тенісистка Серена Вільямс стала мамою вдруге (фото, відео)

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Фото: Instagram @alexisohanian | Серена Вільямс стала мамою вдруге

У легендарної тенісистки народилася друга донька, яку назвали Адіра Рівер Оганян.

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41-річна американська професійна тенісистка Серена Вільям стала мамою вдруге. Радісною новиною про поповнення в родині поділився в Instagram-акаунті її чоловік, 40-річний підприємець та інвестор Алексіс Оганян. Також знаменитість розповіла про народження доньки, опублікувавши зворушливе відео в TikTok.

На відео Серена була в рожевій сукні, коли підійшла до чоловіка і поцілувала його. Потім у кадрі до них приєднується старша дитина пари, 5-річна Олімпія. У якийсь момент Вільямс демонструє, що вона щось забула. Вона йде від сім'ї і повертається на руках уже з малятком, яке назвали Адіра Рівер Оганян.

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"Я радий повідомити, що наш дім об'єднує любов: щаслива і здорова новонароджена дівчинка, а також щаслива і здорова мама. Почуття вдячності. @serenawilliams, ти зробила мені ще один незрівнянний подарунок. Спасибі всьому чудовому медичному персоналу, який подбав про мою дружину і нашу доньку. Я ніколи не забуду той момент, коли я познайомив @olympiaohanian з її молодшою сестрою", — написав чоловік тенісистки в підписі до публікації.

Раніше Фокус писав, що Серена Вільямс повідомила про другу вагітність на червоній доріжці Met Gala 2023.