Бен Аффлек был запечатлен с пластиковым стаканчиком в зубах (фото)

Актер не позволил паре занятых рук помешать ему взять с собой прохладительный напиток.

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50-летний голливудский актер Бен Аффлек был замечен в забавной ситуации. Папарацци "подловили" знаменитость в Лос-Анджелесе, когда он шел с пластиковым стаканчиком в зубах. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Бэтмана" продемонстрировал свою находчивость и умение выходить из трудных ситуаций.

Супруг Дженнифер Лопес шел к своему автомобилю, держа в руках солнцезащитные очки и несмотря на то, что вторая рука у него была свободна, свой прохладительный газированный напиток темного цвета он решил держать зубами. Аффлека сфотографировали на парковке в коричневой футболке с принтом, желтой клетчатой рубашке и бежевых брюках.

Напомним, в начале этого месяца актер летал во Флоренцию, Италия, чтобы провести время со своими детьми от предыдущего брака с Дженнифер Гарнер — 17-летней Вайолет, 14-летней Серафиной и 11-летним Сэмюэлем.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес показала новые фотографии со свадьбы с Беном Аффлеком.