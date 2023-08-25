Встреча принца Гарри и короля Чарльза ІІІ будет лишь пиар-ходом, — эксперт

Британский монарх с младшим наследником должны встретиться 17 сентября 2023 года.

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Предстоящие "мирные переговоры" принца Гарри и короля Великобритании Чарльза ІІІ выглядят как "пиар-ход", считает эксперт Мэтт Янофски. Об этом пишет Mirror.

У герцога Сассекского и короля Чарльза III были напряженные отношения после того, как в 2020 году автор мемуаров "Запасной" переехал в Монтесито, Калифорния, с женой Меган Маркл и сыном Арчи.

Потепления отношений отца и сына в ближайшее время точно не будет, говорит королевский эксперт — даже после недавно объявленных "мирных переговоров", которые должны состояться в сентябре 2023 года.

Публицист Мэтт Янофски заявил, что так называемый саммит выглядит скорее пиар-ходом, чем настоящей встречей, и это будет не более, чем просто еще один эпизод в драматической "мыльной опере" королевской семьи.

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Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

"Только мужчины в этой комнате знают, что произойдет, но с точки зрения связей с общественностью, королевская семья зависит от сюжетных линий, чтобы оставаться в новостях, особенно когда общественное одобрение членов королевской семьи падает", — добавил Янофски.

"Это еще одна история... которая замечательна для всей семьи [и зрителей дома]", — продолжил эксперт.

Король Великобритании и его 38-летний сын должны встретиться 17 сентября 2023 года. Ожидается, что жены герцога Сассекского Меган Маркл на саммите не будет.

Принц Гарри на коронации отца 6 мая 2023 года Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские посетят Европу 9 сентября, чтобы провести Игры Непокоренных в Дюссельдорфе, Германия. Спортивные мероприятия продлятся до 16 числа.

Напомним, что принц Уильям никогда не простит младшему брату.

Также Фокус писал о причине отсутствия принца Гарри с супругой 8 сентября 2023 года в замке Балморал.