Стало известно, за что Уэльские больше всего злятся на принца Гарри

В своих мемуарах младший сын короля Великобритании рассказал то, что принц Уильям не хотел делать публичным.

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Стало известно, за какие слова Кейт Миддлтон и принц Уильям больше всего злятся на принца Гарри. Об этом пишет Daily Express.

Королевский эксперт Том Куинн отметил, что принц и принцесса Уэльские до сих пор "разозлены" на младшего сына короля Чарльза III, поскольку он описал в мемуарах "Запасной" драку с братом.

"Я общался с людьми, которые работали на Гарри и Меган, когда они были в Англии. Я также брал интервью у тех, кто работал на Кейт и Уильяма. Они говорят, что на самом деле между ними много злости. Уэльские особенно расстроены из-за обвинений в том, что Уильям напал на Гарри", — рассказал эксперт, добавив, что будущего короля Великобритании больше всего расстраивает тот факт, что об этом теперь знает много людей.

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Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Куинн ранее рассказывал, что Кейт и Уильям порой также могут "подраться", однако бросают друг в друга подушки, а не вазы, "как некоторые пары".

"Это всегда под контролем", — добавил королевский эксперт.

А когда Гарри и Меган ссорятся, они двое действительно "втягиваются в это серьезно".

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, почему Меган Маркл и принц Гарри не приедут в Балморал 8 сентября 2023 года.

Также Фокус писал о возвращении принца Гарри в Великобританию на годовщину смерти королевы Елизаветы ІІ.