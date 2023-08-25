Зустріч принца Гаррі та короля Чарльза ІІІ буде лише піар-ходом, — експерт

Британський монарх з меншим спадкоємцем повинні зустрітися 17 вересня 2023 року.

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Майбутні "мирні перемовини" принца Гаррі та короля Великобританії Чарльза ІІІ виглядають як "піар-хід", вважає експерт Метт Янофскі. Про це пише Mirror.

У герцога Сассекського та короля Чарльза ІІІ були напружені стосунки після того, як у 2020 році автор "Spare" переїхав до Монтесіто, Каліфорнія, з дружиною Меган Маркл та сином Арчі.

Потепління стосунків батька та сина найближчим часом точно не буде, каже королівський експерт — навіть після нещодавно оголошених "мирних перемовин", які мають відбутися у вересні 2023 року.

Публіцист Метт Янофскі заявив, що так званий саміт виглядає скоріше піар-ходом, ніж справжньою зустріччю, і це буде не більше, ніж просто ще один епізод у драматичній "мильній опері" королівської родини.

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Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Лише чоловіки в цій кімнаті знають, що станеться, але з точки зору зв’язків з громадськістю, королівська родина залежить від сюжетних ліній, щоб залишатися в новинах, особливо коли громадське схвалення членів королівської родини падає", – додав Янофскі.

"Це ще одна історія… яка чудова для всієї родини [і глядачів вдома]", — продовжив експерт.

Король Великобританії і його 38-річний син мають зустрітися 17 вересня 2023. Очікується, що дружини герцога Сассекського Меган Маркл на саміті не буде.

Принц Гаррі на коронації батька 6 травня 2023 року Фото: Getty Images

Герцог і герцогиня Сассекські відвідають Європу 9 вересня, щоб провести Ігри Нескорених у Дюссельдорфі, Німеччина. Спортивні ігри триватимуть до 16 числа.

Нагадаємо, що принц Вільям ніколи не пробачить меншому брату.

Також Фокус писав про причину відсутності принца Гаррі з дружиною 8 вересня 2023 у замку Балморал.