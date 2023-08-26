Vacheron Constantin представил эксклюзивные часы для Rolls-Royce (фото, видео)

Имя человека, заказавшего часы для приборной панели роскошного авто, которое тоже сделано под заказ, не разглашается.

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Английская автомобильная компания Rolls-Royce и швейцарский производитель часов Vacheron Constantin представили результат своей коллаборации – новую модель часов Les Cabinotiers Armillary Tourbillon, разработанную специально для Rolls-Royce Amethyst Droptail, сообщает Нodinkee.

Люксовое авто является вторым в серии полностью изготовленных на заказ автомобилей британского производителя, цена которых, по слухам, составляет где-то около 30 миллионов долларов.

Les Cabinotiers Armillary Tourbillon — это уникальные часы и первые часы, созданные Vacheron Constantin для автомобиля с 1928 года. Vacheron тесно придерживался автомобильной темы, используя механизм Caliber 1990, с двойным ретроградным часовым механизмом и минутной стрелкой с мгновенным возвратным ходом, который очень похож на автомобильный спидометр. Крупный механизм диаметром 35,5 мм и толщиной 10 мм состоит из 299 компонентов, 45 камней и запаса хода 58 часов.

Часы встроены в приборную панель, однако их можно снять Фото: vacheron-constantin.com

В положении "шесть часов" на циферблате виден "армиллярный" сферический турбийон с цилиндрической пружиной баланса, отсылка к работе французского часовщика XVIII века Антида Жанвье, который изобрел движущуюся сферу с планетарной передачей, известной как армиллярный.

Две вложенные каретки вращаются вокруг двух осей каждые 60 секунд, образуя движущуюся сферу. Каждые 15 секунд секции каретки турбийона пересекаются, образуя мотив мальтийского креста. И хотя турбийоны в наручных часах излишни, размещение их в часах на приборной панели, которые будут висеть вертикально, безусловно, помогает повысить точность часов.

Название Rolls-Royce Amethyst Droptail подсказывает, что по всему фасаду присутствует темно-фиолетовый цвет, поэтому, тесно сотрудничая с Rolls-Royce, Vacheron нашел правильный цвет лилового гальванического покрытия с круговой сатинированной отделкой для основной пластины. Над серебристыми частями механизма – белый шрифт.

Поскольку часы заводятся вручную, заводная головка увеличена по размеру, что облегчает установку и завод. Затем часы помещаются в держатель, который позволяет наклонять часы на 180 градусов.

Рама изготовлена из полированной стали, внутренняя часть – из скошенной стали с лазерной текстурой и черным PVD-покрытием, а центральная часть имеет опорную пластину из белого золота с гильошированным узором в виде солнечных лучей, выполненным вручную, и накладным мальтийским крестом.

Но часы по сути являются карманными и полностью снимаются с держателя, но у них отсутствует бантик, который позволял бы их носить.

Для кого изготовлены этот автомобиль и часы, Кристиан Селмони, директор по стилю и наследию Vacheron, говорить не стал.

"Я не могу предоставить более подробную информацию о клиенте, потому что когда речь идет об индивидуальных проектах, мы не предоставляем подробную информацию о клиенте. Но я могу сказать, что мы знаем этого клиента на протяжении десятилетий и являемся очень страстным клиентом. Он и Vacheron Constantin хотели, чтобы мы разработали часы Vacheron Constantin, которые он мог бы разместить в держателе в своем Rolls-Royce Droptail. Другими словами, это не сотрудничество или проект, которым руководят как Rolls-Royce, так и Vacheron Constantin, а, скорее, инициатива клиента", – рассказал он.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе и Jay-Z весной 2021 года купили лимитированный кабриолет Boat Tail от Rolls-Royce, заплатив за него 28 миллионов долларов.