Vacheron Constantin представив ексклюзивний годинник для Rolls-Royce (фото, відео)

Ім'я людини, яка замовила годинник для приладової панелі розкішного авто, що теж зроблене на замовлення, не розголошується.

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Англійська автомобільна компанія Rolls-Royce і швейцарський виробник годинників Vacheron Constantin представили результат своєї колаборації — нову модель годинника Les Cabinotiers Armillary Tourbillon, розроблену спеціально для Rolls-Royce Amethyst Droptail, повідомляє Hodinkее.

Люксове авто є другим у серії повністю виготовлених на замовлення автомобілів британського виробника, ціна яких, за чутками, становить десь приблизно 30 мільйонів доларів.

Les Cabinotiers Armillary Tourbillon — це унікальний годинник і перший годинник, створений Vacheron Constantin для автомобіля з 1928 року. Vacheron тісно дотримувався автомобільної теми, використовуючи механізм Caliber 1990, з подвійним ретроградним годинниковим механізмом і хвилинною стрілкою з миттєвим зворотним ходом, який дуже схожий на автомобільний спідометр. Великий механізм діаметром 35,5 мм і товщиною 10 мм складається з 299 компонентів, 45 каменів і запасу ходу 58 годин.

Годинник вбудований у приладову панель, проте його можна зняти Фото: vacheron-constantin.com

У положенні "шість годин" на циферблаті видно "армілярний" сферичний турбійон з циліндричною пружиною балансу. Це – відсилка до роботи французького годинникаря XVIII століття Антіда Жанв'є, який винайшов рухому сферу з планетарною передачею, відому як армілярна.

Дві вкладені каретки обертаються навколо двох осей кожні 60 секунд, утворюючи рухому сферу. Кожні 15 секунд секції каретки турбійона перетинаються, утворюючи мотив мальтійського хреста. І хоча турбійони в наручних годинниках зайві, розміщення їх у годиннику на приладовій панелі, який висітиме вертикально, безумовно, допомагає підвищити точність годинника.

Назва Rolls-Royce Amethyst Droptail підказує, що по всьому фасаду присутній темно-фіолетовий колір, тому, тісно співпрацюючи з Rolls-Royce, Vacheron знайшов правильний колір лілового гальванічного покриття з круговою сатинованою обробкою для основної пластини. Над сріблястими частинами механізму — білий шрифт.

Оскільки годинник заводиться вручну, заводна головка збільшена за розміром, що полегшує установку і завод. Потім годинник поміщають у тримач, що дає змогу нахиляти годинник на 180 градусів.

Рама виготовлена з полірованої сталі, внутрішня частина — зі скошеної сталі з лазерною текстурою і чорним PVD-покриттям, а центральна частина має опорну пластину з білого золота з гільйошованим візерунком у вигляді сонячних променів, виконаним вручну, і накладним мальтійським хрестом.

Але годинник по суті є кишеньковим і повністю знімається з тримача, але у нього відсутній бантик, який дозволяв би його носити.

Для кого виготовлені цей автомобіль і годинник, Крістіан Селмоні, директор зі стилю і спадщини Vacheron, говорити не став.

"Я не можу надати більш детальну інформацію про клієнта, тому що коли йдеться про індивідуальні проєкти, ми не надаємо детальну інформацію про клієнта. Але я можу сказати, що ми знаємо цього клієнта протягом десятиліть і є дуже пристрасним клієнтом. Він і Vacheron Constantin хотіли, щоб ми розробили годинник Vacheron Constantin, який він міг би розмістити в тримачі у своєму Rolls-Royce Droptail. Іншими словами, це не співпраця або проєкт, яким керують як Rolls-Royce, так і Vacheron Constantin, а, скоріше, ініціатива клієнта", — пояснив він.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе і Jay-Z навесні 2021 року купили лімітований кабріолет Boat Tail від Rolls-Royce, заплативши за нього 28 мільйонів доларів.