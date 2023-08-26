Дочь звезды "Шерлока" Мартина Фримена встречается с сыном "перчинки" Эммы Бантон

Дети знаменитостей сообщили, что у них роман.

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Сын Эммы Бантон, или "Бэби Спайс" из группы Spice Girl, встречается с дочкой Мартина Фримена, звезды сериала "Шерлок" и фильмов "Хоббит". Об этом пишет Daily Mail.

16-летний Бо раскрыл свой роман на серии снимков в Instagram, опубликованных в честь его дня рождения.

Сын Эммы Бантон и дочь Моргана Фримена Фото: Instagram beaubuntonjones

На одном снимке Бо отметил Грейс Фриман, дочь Мартина Фримена и его бывшей жены, актрисы Аманды Аббингтон, с которой он вместе снимался в "Шерлоке" и развелся в 2016 году.

Грейс прокомментировала пост Бо "С Днем Рождения", отправив смайлик в виде сердечка.

Это произошло после того, как Эмма поделилась редким снимком со своим сыном , когда она праздновала его успех на выпускных экзаменах в школе.

Эмма Бантон с сыном Бо

Spice Girl редко делится фотографиями двух своих сыновей, которых она делит с мужем Джейдом Джонсом, но на этот раз она сделала исключение, чтобы отметить особый день.

Напомним, у Мартин Фримен состоял с Амандой в фактическом браке 16 лет. Они познакомились на съемках телефильма "Только мужчины" в 2000 году.

Они много снимались вместе, в том числе и в нашумевшем "Шерлоке" и воспитывали двоих детей: сына Джо, родившегося в 2005 году и дочь Грейс, которая появилась на свет в 2009-м.

Мартин Фримен со своими детьми и девушкой Рейчел Фото: Getty Images

22 декабря 2016 года они сообщили о расставании, но отметили, что остаются друзьями.

В 2020 году стало известно то, что Мартин Фримен встречается с француженкой Рейчел Мариам, которая младше его на 21 год.

А Эмма Бантон, хоть не стала такой суперзвездой, как ее коллега по группе Spice Girl Виктория Бекхэм, но продолжает свою сольную карьеру и дружит с остальными "перчинками". Она даже стала крестной матерью Джери Халлиуэлл, Блубелл Мадонны Халлиуэлл, родившейся в 2006 году.

В 1997 году Бантон находилась в отношениях с британским певцом Ли Бреннаном, после у нее был короткий роман с Леонардо Ди Каприо.

В 1998 году она начала встречаться с британским певцом Джейдом Джонсом, пара рассталась год спустя.

У Эммы был роман с Джастином Тимберлейком, но в итоге они с Джонсоном снова сошлись. У пары родился сын Бо Ли Джонс, а в 2011 году на свет появился сын Тейт. Тогда же пара обручилась, но Бантон пошутила, что до официального бракосочетания дело, так, наверное, и не дойдет, потому то им не нужна свадьба, чтобы подтвердить свои отношения.

Напомним, недавно бывшего бойфренда Эммы, Леонардо Ди Каприо, видели на свидании с очередной пассией.

В этот раз компанию Лео составила итальянская модель Виттория Черетти.