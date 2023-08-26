Сьюзан Сарандон вышла на прогулку в вышиванке

Звезда экранов продемонстрировала стильный красно-белый образ.

Related video

76-летняя американская киноактриса Сьюзан Сарандон была замечена в вышиванке во время прогулки по Ист-Виллидж в Нью-Йорке.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Оскароносная актриса шла по шумным улицам с улыбкой, выбрав для выхода ярко-красные брюки, в которые заправила вышиванку. Вышитая красным узором белая рубашка была с длинными рукавами. Звезда фильма "Возможно, да" также дополнила свой ансамбль полосатыми кроссовками и яркими носками. В качестве аксессуаров знаменитость взяла разноцветную сумочку и прикрыла глаза модными солнцезащитными очками.

Сьюзан Сарандон Фото: Getty Images

По данным агентства Reuters, Сьюзан Сарандон заметили на прогулке после того, как на этой неделе стало известно, что она подает в суд на строительную компанию за то, что она якобы выполняла некачественные работы в ее доме в Вермонте.

Напомним, Сьюзан Сарандон арестовали на акции протеста у Капитолия штата Нью-Йорк, на которой присутствующие выступали за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов, получающих чаевые.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция вышла в свет в вышиванке от украинского бренда.