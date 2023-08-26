Сьюзан Сарандон вийшла на прогулянку у вишиванці

Зірка екранів продемонструвала стильний червоно-білий образ.

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76-річну американську кіноакторку Сьюзан Сарандон помітили у вишиванці під час прогулянки по Іст-Віллідж у Нью-Йорку.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Оскароносна акторка йшла галасливими вулицями з усмішкою, обравши для виходу яскраво-червоні штани, в які заправила вишиванку. Вишита червоним візерунком біла сорочка була з довгими рукавами. Зірка фільму "Можливо, так" також доповнила свій ансамбль смугастими кросівками та яскравими шкарпетками. Як аксесуари знаменитість взяла різнокольорову сумочку і прикрила очі модними сонцезахисними окулярами.

Сьюзан Сарандон Фото: Getty Images

За даними агентства Reuters, Сьюзан Сарандон помітили на прогулянці після того, як цього тижня стало відомо, що вона подає до суду на будівельну компанію через те, що вона нібито виконувала неякісні роботи в її будинку у Вермонті.

Нагадаємо, Сьюзан Сарандон заарештували на акції протесту біля Капітолія штату Нью-Йорк, на якій присутні виступали за підвищення мінімальної заробітної плати для працівників ресторанів, які отримують чайові.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція вийшла у світ у вишиванці від українського бренду.