"Миллион долларов за пост": Меган Маркл собирается вернуться в Instagram в надежде заработать

О своих планах снова стать активной в Instagram герцогиня Сассекская упоминала еще в прошлом году. На ее пока что пустую страницу уже подписаны десятки тысяч людей.

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Жена принца Гарри Меган Маркл готовится к возвращению в Instagram, откуда ушла после того, как стала членом британской королевской семьи в 2018 году. В Голливуде знают о планах герцогини Сассекской и обсуждают их, а эксперты уже подсчитывают, на какой доход может рассчитывать бывшая актриса в случае успешного камбэка, пишет Daily Mail.

Аккаунт принца Гарри и Меган @sussexroyal имел 9,4 миллиона подписчиков, прежде чем он был деактивирован в 2020 году, когда пара перестала быть старшими членами королевской семьи.

Теперь же таблоид утверждает со ссылкой на информированных людей из окружения герцогини, что Маркл стоит за новым аккаунтом под названием @meghan. В качестве аватарки на нем – изображение розовых пионов, любимых цветов герцогини.

Сейчас на пустой аккаунт якобы Меган Маркд подписались 82,3 тыс. человек Фото: Meghan/Instagram

"Да, это она. Ожидайте анонса очень скоро. Она возвращается. Все в Голливуде говорят о неизбежности перезапуска. Меган никогда не скрывала, что хочет вернуться в Instagram", – рассказал друг Сассексов.

За этим аккаунтом уже следят несколько друзей Меган, в том числе активистка Мандана Даяни, которая до декабря прошлого года занимала пост президента Archewell, медиа- и благотворительной компании Сассексов.

До ее брака с принцем Гарри в 2018 году личный Instagram актрисы насчитывал более трех миллионов подписчиков, а десятки тысяч поклонников подписались на ее ныне несуществующий блог о образе жизни The Tig.

О своих планах вернуться в соцсеть Маркл сообщила в интервью The Cut еще в прошлом году, сказав писательнице Эллисон П. Дэвис: "Хотите узнать секрет? Я возвращаюсь в Instagram".

У "нового" аккаунта герцогини уже 82,3 тыс. подписчиков, и эксперты говорят, что это может значительно улучшить ее финансовое положение.

Меган Маркл Фото: archewell.com

Эрик Шиффер, эксперт по социальным сетям, который консультирует звезд Беверли-Хиллз, бывшую актрису Диснея Беллу Торн и актеров американской версии "Логова драконов", сказал:

"Я не думаю, что возвращение Меган в Instagram станет сюрпризом. У нее новый менеджер по талантам, и это следующий логический шаг. Я ожидаю, что она быстро станет одним из самых популярных персонажей в в Instagram. У вас есть знаменитости, такие как Кардашьян, которые могут получить 1 миллион долларов и выше за один пост, рекламирующий продукт. Нет никаких причин, по которым Меган не могла бы зарабатывать такие гонорары".

При этом Шиффер добавил, что жена принца Гарри должна быть осторожной, чтобы ее не заметили в торговле всеми товарами на свете. По его словам, она будет сотрудничать с качественными брендами и компаниями, которые "соответствуют ее политическим и социальным убеждениям".

Эксперт по маркетингу Кент Мур, который управляет OneEyedSocial и работал с такими актерами как сэр Патрик Стюарт из "Звездного пути", считает, что у Маркл есть все шансы войти в десятку самых высокооплачиваемых влиятельных лиц в мире":

"Ее статус уникален, потому что она знаменитость, актриса и член королевской семьи. Меган могла бы брать миллион долларов за пост как абсолютный минимум. Эта сумма быстро увеличится, если ее партнерские отношения достигнут глобального охвата и развития. Бренды могли бы захотеть сотрудничать с ней в кампаниях в течение нескольких лет, включая несколько постов и даже личные выступления. Сделки такого типа могут стоить значительно больше – 12 миллионов долларов и даже целых 20 миллионов долларов".

Ранее Фокус писал, что королевский биограф выступила с критикой Меган Маркл после ее публичной речи.