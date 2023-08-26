"Мільйон доларів за пост": Меган Маркл збирається повернутися в Instagram у надії заробити

Про свої плани знову стати активною в Instagram герцогиня Сассекська згадувала ще минулого року. На її поки що порожню сторінку вже підписані десятки тисяч людей.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл готується до повернення в Instagram, звідки пішла після того, як стала членом британської королівської сім'ї 2018 року. У Голлівуді знають про плани герцогині Сассекської та обговорюють їх, а експерти вже підраховують, на який дохід може розраховувати колишня акторка в разі успішного камбеку, пише Daily Mail.

Акаунт принца Гаррі і Меган @sussexroyal мав 9,4 мільйона передплатників, перш ніж його деактивували 2020 року, коли пара перестала бути старшими членами королівської сім'ї.

Тепер же таблоїд стверджує з посиланням на інформованих людей з оточення герцогині, що Маркл стоїть за новим акаунтом під назвою @meghan. Як аватарка на ньому — зображення рожевих півоній, улюблених квітів герцогині.

Наразі на порожній акаунт нібито Меган Маркд підписалися 82,3 тис. осіб Фото: Meghan/Instagram

"Так, це вона. Очікуйте на анонсу дуже скоро. Вона повертається. Усі в Голлівуді говорять про неминучість перезапуску. Меган ніколи не приховувала, що хоче повернутися в Instagram", — розповів друг Сассексів.

За цим акаунтом уже стежать кілька друзів Меган, зокрема активістка Мандана Даяні, яка до грудня минулого року обіймала посаду президента Archewell, медіа- та благодійної компанії Сассексів.

До її шлюбу з принцом Гаррі 2018 року особистий Instagram акторки налічував понад три мільйони підписників, а десятки тисяч шанувальників підписалися на її нині неіснуючий блог про спосіб життя The Tig.

Про свої плани повернутися в соцмережу Маркл повідомила в інтерв'ю The Cut ще минулого року, сказавши письменниці Еллісон П. Девіс: "Хочете дізнатися секрет? Я повертаюся в Instagram".

У "нового" акаунта герцогині вже 82,3 тис. підписників, і експерти кажуть, що це може значно поліпшити її фінансове становище.

Меган Маркл Фото: archewell.com

Ерік Шиффер, експерт із соціальних мереж, який консультує зірок Беверлі-Гіллз, колишню акторку Діснея Беллу Торн і акторів американської версії "Лігва драконів", сказав:

"Я не думаю, що повернення Меган в Instagram стане сюрпризом. У неї новий менеджер з талантів, і це наступний логічний крок. Я очікую, що вона швидко стане одним із найпопулярніших персонажів в Instagram. У вас є знаменитості, такі як Кардаш'ян, які можуть отримати 1 мільйон доларів і вище за один пост, що рекламує продукт. Немає жодних причин, через які Меган не могла б заробляти такі гонорари".

При цьому Шиффер додав, що дружина принца Гаррі має бути обережною, щоб її не помітили в торгівлі всіма товарами на світі. За його словами, вона співпрацюватиме з якісними брендами та компаніями, які "відповідають її політичним і соціальним переконанням".

Експерт з маркетингу Кент Мур, який керує OneEyedSocial і працював з такими акторами як сер Патрік Стюарт із "Зоряного шляху", вважає, що у Маркл є всі шанси увійти в десятку найбільш високооплачуваних впливових осіб у світі":

"Її статус унікальний, тому що вона знаменитість, акторка і член королівської сім'ї. Меган могла б брати мільйон доларів за пост як абсолютний мінімум. Ця сума швидко збільшиться, якщо її партнерські відносини досягнуть глобального охоплення і розвитку. Бренди могли б захотіти співпрацювати з нею в кампаніях протягом кількох років, включно з кількома постами та навіть особистими виступами. Угоди такого типу можуть коштувати значно більше — 12 мільйонів доларів і навіть цілих 20 мільйонів доларів".

Раніше Фокус писав, що королівський біограф виступила з критикою Меган Маркл після її публічної промови.