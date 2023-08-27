Джастин Тимберлейк сходил на редкое свидание с женой (фото)

Звездная пара, которая в браке больше 10 лет, наслаждалась ночным свиданием в Нью-Йорке.

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42-летний американский музыкант Джастин Тимберлейк и его жена, 41-летняя актриса Джессика Бил, сходили на романтическое свидание. Супругов сфотографировали около The Big Apple в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Джессика для выхода с возлюбленным выбрала белый укороченный топ без рукавов, бежевую юбку-карандаш до колена и пару золотых туфель на высоких каблуках с открытым носком. Свой образ актриса дополнила укороченным пиджаком молочного цвета, белой дизайнерской сумочкой, несколькими браслетами на запястьях и несколькими кольцами на пальцах обеих рук. Она предпочла сделать минимальный макияж и распустила свои длинные светло-каштановые волосы.

Туфли с открытым носком Джессики позволили ей продемонстрировать свой новый педикюр. Ногти на ногах Бил были накрашены ярко-красным лаком.

Джессика Бил Фото: Getty Images

Тем временем Джастин выбрал полностью коричневый наряд, состоящий из светло-коричневой рубашки с длинными рукавами, пары темно-коричневых брюк и пары коричневых оксфордов. Звездных супругов сфотографировали выходящими из черного внедорожника.

Джастин Тимберлейк Фото: Getty Images

Американская актриса и певец поженились в 2012 в Италии. Через три года у звездной пары родился первый общий ребенок – сын Сайлас Рэндалл. Летом 2022 Тимберлейк и Бил стали родителями во второй раз — у супругов родился еще один сын Финеас.

Впервые о романтических отношениях между знаменитостями заговорили еще в 2007. До этого одним из самых ярких романов Джастина Тимберлейка стали отношения с Бритни Спирс.

Ранее Фокус писал, что Джастин Тимберлейк поделился редкими фотографиями с женой и детьми.