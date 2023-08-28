Звезда "Сумерек" Никки Рид показала кадры домашних родов

При родах актрису поддерживали ее подруги и акушерка.

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35-летняя американская актриса Никки Рид, наиболее известная зрителям по роли Розали Хейл в киноэпопее "Сумерки", второй раз стала мамой. В конце июня она родила своему мужу Йену Сомерхолдеру, звезде "Дневников вампира", сына, а теперь откровенно написала о родах, которые проходили дома. Актриса опубликовала снимки на своей странице Instagram и рассказала о своем опыте.

По слова Никки, с ней были близкие подруги и акушерка.

"Это была одна из самых преобразующих ночей в моей жизни, и снова пройти ее с этими дамами было так приятно. Честно говоря, причина, по которой я почувствовала себя обязанной поделиться чем-то настолько личным, заключается в том, что у меня есть горячее желание подчеркнуть ценность акушерской помощи и продемонстрировать невероятную мудрость, которую эти женщины привносят в родильное пространство и за его пределы", – пишет Рид.

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Она отмечает, что многие женщины остаются без поддержки, особенно в послеродовой период, и это нужно менять.

"Вспоминая свое рождение, я не могу не чувствовать почти неописуемую любовь к той заботе, которую мне оказали. Они буквально поддерживали меня, когда мое тело нуждалось в поддержке, и с тех пор поддерживали меня в каждый момент неуверенности. Боже мой, роды чертовски прекрасны, и я бесконечно благодарна невероятным работникам родовспоможения, которые держат руки и сердца женщин, когда они рождают своих детей в мир", – призналась Никки.

О второй беременности актрисы стало известно в январе.

"2023 год отмечает жизнь. Много лет мечтала и молилась об этом моменте. Столько любви. Какой подарок. Как вы все знаете, у меня очень строгие границы в социальных сетях, особенно когда речь идет о детях и о том, что я выбираю, чтобы выставлять в мир. Спасибо, что вы уважаете это и присылаете позитив, доброту и любовь. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не поделиться", – рассказала звезда.

Никки Рид и Йен Сомерхолдер поженились в 2015 году. Через два года у пары родилась дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер.

Ранее Фокус писал, что ранее о своих домашних родах рассказывала Джиджи Хадид.