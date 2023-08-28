53-летняя Клаудия Шиффер отпраздновала день рождения в бикини

Супермодель отправилась в отпуск в Грецию.

Related video

53-летняя Клаудия Шиффер продемонстрировала свою потрясающую фигуру в узорчатом бикини, отмечая свой день рождения во время отпуска в Греции. Об этом пишет Daily Mail.

Клаудия Шиффер в воскресенье выглядела просто сенсационно, поделившись множеством потрясающих снимков с празднования своего дня рождения в Греции .

53-летняя супермодель продемонстрировала свою невероятную фигуру, надев сине-красное бикини с рисунком.

Она также поделилась милым видео, на котором на ее руку садится бабочка.

Клаудия Шиффер

Она также опубликовала снимок, на котором позирует рядом с золотыми воздушными шарами, которые составляют надпись "С Днем Рождения" и фото праздничного торта с шоколадной глазурью.

В подписи к снимкам Клаудия Шиффер упомянула кого-то особенного, кто пришел ее поздравить.

"Праздник в греческом раю, с участием особенного друга, который пришел поздравить меня с днем ​​рождения", — написала супермодель.

Напомним, ранее она говорила о том, что собирается стареть "естественно" и упоминала, что не испытывает "зависти или ревности" к молодым моделям.

Она рассказала Elle UK: "В свое время мне делали много замечательных комплиментов. Но затем вы переходите на следующий этап и двигаетесь дальше. Вас не обязательно всю жизнь будут называть красивой. Это приятные воспоминания, но затем приходит время нового поколения. Для меня это естественно – отойти, не завидовать и не ревновать".

Супермодель также отметила, что если бы и появилась "волшебная таблетка", которая бы позволила ей выглядеть на 20 лет, она бы ею не воспользовалась.

Клаудия Шиффер в юности

Клаудия, которая была одной из супермоделей 1990-х, призналась, что ее работа позволила ей, прежде всего, "вырваться из своей скорлупы", ведь она была очень застенчивой девушкой.

"Я, вероятно, выбрала бы работу, где можно быть на заднем плане, в банке или за кулисами. Модельный бизнес был моей терапией. Я научилась общаться", — призналась Шиффер.

Напомним, сейчас Клаудия Шиффер замужем за режиссером Мэттью Воном, за которого она вышла замуж в 2002 году.

У немецкой супермодели и 52-летнего английского режиссера есть сын — 20-летний Каспар — и две дочери — Клементина, 18 лет, и Козима, 12 лет.

Впервые пара познакомилась на званом обеде в Лос-Анджелесе, когда она еще была помолвлена ​​с фокусником Дэвидом Копперфильдом.

В 2002 году пара обменялась клятвами на роскошной свадьбе в замке Скибо в Шотландии.

Напомним, ранее супермодель показывала очаровательный особняк возле Лондона, в котором она живет вместе со своей семьей.