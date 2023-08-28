53-річна Клаудія Шиффер відсвяткувала день народження в бікіні
Супермодель вирушила у відпустку до Греції.
53-річна Клаудія Шиффер продемонструвала свою приголомшливу фігуру в візерунчастому бікіні, відзначаючи свій день народження під час відпустки в Греції. Про це пише Daily Mail.
Клаудія Шиффер у неділю мала просто сенсаційний вигляд, поділившись безліччю приголомшливих знімків зі святкування свого дня народження в Греції.
53-річна супермодель продемонструвала свою неймовірну фігуру, одягнувши синьо-червоне бікіні з малюнком.
Вона також поділилася милим відео, на якому на її руку сідає метелик.
Вона також опублікувала знімок, на якому позує поруч із золотими повітряними кулями, що складають напис "З Днем Народження", і фото святкового торта з шоколадною глазур'ю.
У підписі до знімків Клаудія Шиффер згадала когось особливого, хто прийшов її привітати.
"Свято в грецькому раю, за участю особливого друга, який прийшов привітати мене з днем народження", — написала супермодель.
Нагадаємо, раніше вона говорила про те, що має намір старіти "природно" і згадувала, що не відчуває "заздрості або ревнощів" до молодих моделей.
Вона розповіла Elle UK: "Свого часу мені робили багато чудових компліментів. Але потім ви переходите на наступний етап і рухаєтеся далі. Вас не обов'язково все життя називатимуть красивою. Це приємні спогади, але потім приходить час нового покоління. Для мене це природно — відійти, не заздрити і не ревнувати".
Супермодель також зазначила, що якби і з'явилася "чарівна пігулка", яка б дала їй змогу виглядати на 20 років, вона б нею не скористалася.
Клаудія, яка була однією з супермоделей 1990-х, зізналася, що її робота дала їй змогу, насамперед, "вирватися зі своєї шкаралупи", адже вона була дуже сором'язливою дівчиною.
"Я, ймовірно, вибрала б роботу, де можна бути на задньому плані, у банку або за лаштунками. Модельний бізнес був моєю терапією. Я навчилася спілкуватися", — зізналася Шиффер.
Нагадаємо, зараз Клаудія Шиффер одружена з режисером Меттью Воном, за якого вона вийшла заміж 2002 року.
У німецької супермоделі та 52-річного англійського режисера є син — 20-річний Каспар — і дві доньки — Клементина, 18 років, і Козима, 12 років.
Уперше пара познайомилася на званому обіді в Лос-Анджелесі, коли вона ще була заручена з фокусником Девідом Копперфільдом.
2002 року пара обмінялася клятвами на розкішному весіллі в замку Скібо в Шотландії.
Нагадаємо, раніше супермодель показувала чарівний особняк біля Лондона, в якому вона живе разом зі своєю сім'єю.