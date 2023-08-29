Ореховый Спас: что поставить на праздничный стол 29 августа

Традиционно на Ореховый Спас пекли хлеб из нового урожая и готовили блюда с орехами.

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29 августа христианами восточного обряда отмечается праздник переноса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Однако большинству он больше известен как Третий Спас, Ореховый, Хлебный Спас, Малый, Холодный Спас на холсте или Спас Нерукотворный. В этот день праздничное застолье предполагает блюда с орехами, а также хлеба из зерна нового урожая. Наши предки несли его в церковь, освящали и за столом делили на всю семью. Этот обряд символизировал благодарность за собранный урожай, а также просьбу о защите посевов будущего сезона. Чтобы прочувствовать этот праздник, Фокус предлагает несколько блюд, которые станут отличным дополнением к застолью и порадуют родных и гостей.

Хлеб с орехами

Ингредиенты:

мука – 275 гр;

яйцо – 1 шт;

масло сливочное – 20 гр;

сахар – 200 гр;

молоко – 150 мл;

разрыхлитель – 4 гр

грецкие орехи (очищенные) – 125 гр;

изюм – 75 гр.

Способ приготовления:

Масло комнатной температуры взбить с сахаром, добавить яйцо и взбивать до получения кремообразной массы. Затем всыпать в тесто половину просеянной муки и влить молоко, добавить орехи и изюм, все хорошо перемещать. Оставшееся молоко смешать с разрыхлителем и влить в массу.

Остальную муку высыпать на рабочую поверхность, выложить тесто и вымешать его не меньше 10 минут. Форму для выпечки смазать маслом и посыпать мукой, выложить тесто и поставить в теплое место на 30 минут. Когда тесто увеличится в объеме, отправить его в разогретую до 170 градусов духовку на час.

Готовый хлеб остудить на решетке, после чего завернуть в полотенце и оставить в холодном месте на сутки.

Салат из красного перца с орехами

Ингредиенты:

перец красный сладкий – 500 гр;

чеснок – 5 зубчиков;

грецкие орехи – 100 гр;

простокваша – 125 мл;

масло подсолнечное – 20 мл;

соль – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Перец помыть, запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут. Дать остыть, очистить от сердцевины и нарезать большими кусочками.

Ядра орехов и чеснок растереть, смешать с простоквашей и маслом, посолить. Перец выложить на блюдо и залить орехово-чесночной смесью.

Пирог с грецкими орехами

Ингредиенты:

мука – 300 гр;

сливочное масло – 170 гр;

яйца – 2 шт;

яичный желток – 1 шт;

сахар-песок – 100 гр;

ванилин – 10 гр;

грецкие орехи – 100 гр;

кленовый сироп – по вкусу.

Способ приготовления:

Муку просеять в глубокую миску, добавить размягченное сливочное масло и соль, все перемешать, а затем влить воду и замесить тесто. Поставить готовое тесто в холодильник на 30 минут.

Остывшее тесто разделить на две части и раскатать их. Одну из них выложить на дно формы.

Далее готовим начинку. Яйца соединить с сахаром, ванилином, ягодным джемом и крупно порубленными грецкими орехами. Выложить начинку в форму и накрыть вторым слоем теста.

Отправить пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Затем уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 30 минут.

Готовый пирог полить кленовым сиропом и посыпать измельченными орехами.

Флорентийское печенье с орехами и цукатами

Ингредиенты:

миндаль бланшированный – 115 гр;

грецкие орехи – 115 гр;

орехи бразильские – 115 гр;

цукаты – 115 гр;

вишня вяленая – 225 гр;

мука пшеничная – 50 гр;

перец душистый молотый – 5 гр;

мускатный орех – 1/4 ч. л;

сахар – 100 гр;

мед – 120 мл;

шоколад – 90 гр;

масло подсолнечное – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов и поставить решетку в центр ее. Смазать маслом круглую форму для торта диаметром 23 см и застелить ее дно пергаментной бумагой.

Лесные орехи положить на противень и запекайте в течение 15 минут, или пока оболочка не начнет отслаиваться. Вынуть из духовки и положить горячие орехи на салфетку. Завернуть в полотенце и оставить их на 10 минут, а затем быстро потереть их полотенцем, чтобы очистить. Дать орехам остыть, а затем крупно нарезать.

Чтобы поджарить миндаль и бразильские орехи, нужно запекать их примерно 8-10 минут или до легкого румянца и аромата. Вынуть из духовки и дать остыть, прежде чем крупно нарезать.

Вишню и цукаты помыть и обсушить, уложить в большую миску вместе с орехами. Добавить муку и специи (если используете) и перемешать, чтобы все фрукты и орехи покрылись мукой.

Сахар и мед разогреть в небольшой кастрюле на медленном огне до полного растворения сахара. Добавить медовую массу в смесь фруктов и орехов и перемешать. Выложить в подготовленную форму, разровняв сверху. Выпекать в разогретой духовке в течение 25-30 минут или до золотистой корочки. Вынуть из духовки и поставить на решетку охлаждаться.

После того как флорентийское печенье полностью остынет, необходимо растопить шоколад и растительное масло без запаха на водяной бане. Растопленный шоколад выложить на печенье и дать застыть, прежде чем нарезать небольшими ломтиками.

Фото: gotovka24

Запеченные яблоки со сливочным сыром и орехами

Ингредиенты:

яблоки среднего размера – 6 шт;

сливочный сыр – 220 гр;

сахар – 1/4 стакана;

яйца – 1 шт;

корица – 1 ч. л;

печенье для посыпки – 2 шт;

горсть орехов;

мед – 2 ст. л;

ванилин – щепотка.

Способ приготовления:

Яблоки помыть, срезать верхушки, удалить сердцевину и немного мякоти с помощью ложки. В отдельной миске смешать сливочный сыр, сахар, яйцо, корицу и ванилин до однородной консистенции. Печенье перетереть в крошку.

Яблоки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху украсить орехами, крошкой печенья и полить медом. Поставить противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут. Готовые яблоки остудить до комнатной температуры и можно подавать к столу.

Ранее Фокус писал, что можно и чего нельзя делать на Ореховый Спас.