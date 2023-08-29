Горіховий Спас: що поставити на святковий стіл 29 серпня

Традиційно на Горіховий Спас пекли хліб із нового врожаю та готували страви з горіхами.

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29 серпня християни східного обряду відзначають свято перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа. Однак більшості він більше відомий як Третій Спас, Горіховий, Хлібний Спас, Малий, Холодний Спас на полотні або Спас Нерукотворний. Цього дня святкове застілля передбачає страви з горіхами, а також хліб із зерна нового врожаю. Наші пращури несли його до церкви, освячували і за столом ділили на всю родину. Цей обряд символізував подяку за зібраний урожай, а також прохання про захист посівів майбутнього сезону. Щоб відчути це свято, Фокус пропонує кілька страв, які стануть чудовим доповненням до застілля і порадують рідних і гостей.

Хліб із горіхами

Інгредієнти:

борошно – 275 г;

яйце – 1 шт;

масло вершкове – 20 г;

цукор – 200 гр;

молоко – 150 мл;

розпушувач – 4 г

волоські горіхи (очищені) – 125 г;

родзинки – 75 г.

Спосіб приготування:

Масло кімнатної температури збити з цукром, додати яйце і збивати до отримання кремоподібної маси. Потім всипати в тісто половину просіяного борошна і влити молоко, додати горіхи і родзинки, все добре перемішати. Молоко, що залишилося, змішати з розпушувачем і влити в масу.

Решту борошна висипати на робочу поверхню, викласти тісто і вимішати його не менше 10 хвилин. Форму для випічки змастити маслом і посипати борошном, викласти тісто і поставити в тепле місце на 30 хвилин. Коли тісто збільшиться в об'ємі, відправити його в розігріту до 170 градусів духовку на годину.

Готовий хліб остудити на решітці, після чого загорнути в рушник і залишити в холодному місці на добу.

Салат із червоного перцю з горіхами

Інгредієнти:

перець червоний солодкий – 500 г;

часник – 5 зубчиків;

волоські горіхи – 100 г;

кисле молоко – 125 мл;

олія соняшникова – 20 мл;

сіль – за смаком;

зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

Перець помити, запекти в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15-20 хвилин. Дати охолонути, очистити від серцевини і нарізати великими шматочками.

Ядра горіхів і часник розтерти, змішати з кислим молоком і олією, посолити. Перець викласти на блюдо і залити горіхово-часниковою сумішшю.

Пиріг із волоськими горіхами

Інгредієнти:

борошно – 300 г;

вершкове масло – 170 г;

яйця – 2 шт;

яєчний жовток – 1 шт;

цукор-пісок – 100 г;

ванілін – 10 г;

волоські горіхи – 100 г;

кленовий сироп – за смаком.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти в глибоку миску, додати розм'якшене вершкове масло і сіль, усе перемішати, а потім влити воду і замісити тісто. Поставити готове тісто в холодильник на 30 хвилин.

Остигле тісто розділити на дві частини та розкачати їх. Одну з них викласти на дно форми.

Далі готуємо начинку. Яйця з'єднати з цукром, ваніліном, ягідним джемом і крупно порубаними волоськими горіхами. Викласти начинку у форму і накрити другим шаром тіста.

Відправити пиріг у розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин. Потім зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще 30 хвилин.

Готовий пиріг полити кленовим сиропом і посипати подрібненими горіхами.

Флорентійське печиво з горіхами та цукатами

Інгредієнти:

мигдаль бланшований – 115 г;

волоські горіхи – 115 г;

горіхи бразильські – 115 г;

цукати – 115 г;

вишня в'ялена – 225 г;

борошно пшеничне – 50 г;

перець духмяний мелений – 5 г;

мускатний горіх – 1/4 ч. л;

цукор – 100 г;

мед – 120 мл;

шоколад – 90 г;

олія соняшникова – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів і поставити решітку в центр її. Змастити маслом круглу форму для торта діаметром 23 см і застелити її дно пергаментним папером.

Лісові горіхи покласти на деко і запікати протягом 15 хвилин, або поки оболонка не почне відшаровуватися. Вийняти з духовки і покласти гарячі горіхи на серветку. Загорнути в рушник і залишити їх на 10 хвилин, а потім швидко потерти їх рушником, щоб очистити. Дати горіхам охолонути, а потім крупно нарізати.

Щоб підсмажити мигдаль і бразильські горіхи, потрібно запікати їх приблизно 8-10 хвилин або до легкого рум'янцю й аромату. Вийняти з духовки і дати охолонути, перш ніж крупно нарізати.

Вишню та цукати помити й обсушити, покласти у велику миску разом із горіхами. Додати борошно і спеції (якщо використовуєте) і перемішати, щоб усі фрукти та горіхи вкрилися борошном.

Цукор і мед розігріти в невеликій каструлі на повільному вогні до повного розчинення цукру. Додати медову масу в суміш фруктів і горіхів і перемішати. Викласти в підготовлену форму, розрівнявши зверху. Випікати в розігрітій духовці протягом 25-30 хвилин або до золотистої скоринки. Вийняти з духовки і поставити на решітку вистигати.

Після того як флорентійське печиво повністю охолоне, необхідно розтопити шоколад і рослинну олію без запаху на водяній бані. Розтоплений шоколад викласти на печиво і дати застигнути, перш ніж нарізати невеликими скибочками.

Фото: gotovka24

Запечені яблука з вершковим сиром і горіхами

Інгредієнти:

яблука середнього розміру – 6 шт;

вершковий сир – 220 г;

цукор – 1/4 склянки;

яйця – 1 шт;

кориця – 1 ч. л;

печиво для посипання – 2 шт;

жменю горіхів;

мед – 2 ст. л;

ванілін – дрібка.

Спосіб приготування:

Яблука помити, зрізати верхівки, видалити серцевину і трохи м'якоті за допомогою ложки. В окремій мисці змішати вершковий сир, цукор, яйце, корицю і ванілін до однорідної консистенції. Печиво перетерти в крихту.

Яблука викласти на деко, застелене пергаментним папером, зверху прикрасити горіхами, крихтою з печива і полити медом. Поставити деко в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин. Готові яблука остудити до кімнатної температури і можна подавати до столу.

Раніше Фокус писав, що можна і чого не можна робити на Горіховий Спас.