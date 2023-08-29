Кейт Миддлтон станцует в клипе известного диджея

Музыкант также хотел бы привлечь к съемкам принца Уильяма.

Related video

Кейт Миддлтон появится в музыкальном клипе известного диджея. Об этом сообщает The Sun.

Жена принца Уильяма согласилась принять участие в музыкальном клипе DJ Jax Jones (Тимучин Фабиан Квонг Вах Алуо). Он известен ремиксами песен для Кайли Миноуг, Эда Ширана и Майли Сайрус.

36-летний британский диджей и продюсер рассказал о своем намерении создать специальное визуальное оформление с танцами принцессы Уэльской для его шоу.

"В идеале я хочу и Кейт, и Уильяма, но если это только Кейт, то это тоже более чем круто. Просто они танцуют в такт..." — рассказывает музыкант.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В сети есть видео, на котором принц Уильям и Кейт Миддлтон танцуют во время визита на остров Тувалу почти 11 лет назад.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Пара поженилась в 2011 году. Сейчас они воспитывают трех общих наследников — принца Джорджа, принцессу Щарлотту и принца Луи. Кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании.

Напомним, почему певица Долли Партон отказалась от чаепития с принцессой Уэльской.

Также Фокус писал о появлении Кейт Миддлтон в Балморале в шляпке с пером дичи.