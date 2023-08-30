51-летняя Дженнифер Гарнер показала подтянутую фигуру во время пробежки (фото)

Знаменитость ведет активный образ жизнь, что позволяет ей прекрасно выглядеть в 51 год.

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51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер продемонстрировала свое подтянутое и стройное телосложение. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость сфотографировали во время пробежки по району Брентвуд, штат Калифорния. Бывшая жена Бена Аффлека выбрала для пробежки серые леггинсы и черную майку, которая позволила рассмотреть ее скульптурные руки.

Свой аутфит мать троих детей дополнила синей кепкой и черно-фиолетовыми кроссовками. На руке у актрисы были часы Apple Watch, чтобы отслеживать свою активность во время тренировки.

Гарнер ведет активный образ жизни и назвала это причиной того, что она все еще стройная и подтянутая в свои годы.

"Что я делаю утром, так это тренируюсь", — сказала она во время выступления на шоу Дрю Бэрримор в апреле.

Дженнифер настаивала на том, что "тяжелое кардио" — это ключ к тому, чтобы оставаться стройной и подтянутой.

Звезда считает, что ежедневные движения тела также невероятно полезны для разума и духа.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Гарнер заметили без макияжа и с мокрыми волосами.