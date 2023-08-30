Эмили Ратаковски показала идеальное вязанное бикини

Звезда подиумов продемонстрировала фигуру в молочном бикини.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальное вязанное бикини. Соответсвующие фотог и видео знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте своего бренда.

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На снимках звезда позировала на заднем дворе каменного особняка. Ратаковски показала свою стройную фигуру в связанном крючком бикини из линии Inamorata, состоящем из двух частей. Чашечки верхней части были в форме ракушек.

Купальник ее собственного бренда означает "женщину, в которую влюблены или которая имеет интимные отношения", согласно веб-сайту Inamorata.

Ее рыжеватые волосы были распущены мягкими волнами, а челка была убрана набок. Она сделала легкий макияж и позировала на фоне каменного здания, которое, вероятно, находилось в Европе.

Бренд Inamorata — детище Эмили Ратаковски. То, что сначала начиналось как линия купальных костюмов, с тех пор расширилось до домашней одежды и различных костюмов.

Ранее Фокус писал, что Эмили Ратаковски проводит со своим сыном, путешествуя по Европе. Так, недавно она публиковала фото из Франции, где она с малышом Сильвестром (Слаем) побывала на лавандовых полях.