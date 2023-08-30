Емілі Ратаковскі показала ідеальне в'язане бікіні

Зірка подіумів продемонструвала фігуру в молочному бікіні.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальне в'язане бікіні. Відповідні фото та відео знаменитість опублікувала в Instagram-акаунті свого бренду.

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На знімках зірка позувала на задньому дворі кам'яного особняка. Ратаковскі показала свою струнку фігуру у зв'язаному гачком бікіні з лінії Inamorata, що складається з двох частин. Чашечки верхньої частини були у формі черепашок.

Купальник її власного бренду означає "жінку, в яку закохані або яка має інтимні стосунки", згідно з веб-сайтом Inamorata.

Її рудувате волосся було розпущене м'якими хвилями, а чубчик був прибраний набік. Вона зробила легкий макіяж і позувала на тлі кам'яної будівлі, яка, імовірно, знаходилася в Європі.

Бренд Inamorata — дітище Емілі Ратаковскі. Те, що спочатку починалося як лінія купальних костюмів, відтоді розширилося до домашнього одягу та різноманітних костюмів.

Раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі проводить зі своїм сином час, подорожуючи Європою. Так, нещодавно вона публікувала фото з Франції, де вона з малюком Сильвестром (Слаєм) побувала на лавандових полях.