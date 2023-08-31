На голодный желудок. Диетологи объяснили, чем опасен кофе сразу после пробуждения

Редко можно встретитесь человека, который не любит кофе, ведь именно этот напиток заставляет нас просыпаться по утрам и заряжаться энергией перед началом рабочего дня. Но диетологи не рекомендуют пить его на голодный желудок.

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Просыпаться с чашкой ароматного горячего кофе — утренний ритуал, который любят во всем мире. Но является ли употребление кофе с кофеином лучшим вариантом для вашего желудка и мозга с самого утра? Если вы пьете кофе сразу после того, как встаете с постели, то есть натощак, возможно, вам стоит пересмотреть время употребления любимого напитка, чтобы избежать болей в животе и дополнительного стресса. Потому что ценность этого великолепного напитка в том, чтобы сделать вашу жизнь лучше, физически и морально, а не наоборот. Об этом пишет Real Simple.

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"Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может вызвать расстройство желудка или симптомы кислотного рефлюкса (то есть изжоги)", — говорит диетолог Кристина Маниан. "Кофе также может стимулировать выработку кортизола, гормона стресса в организме. Хотя некоторое количество кортизола важно для регуляции уровня сахара в крови, кровяного давления и обмена веществ, его чрезмерное количество в течение длительного периода времени может привести к гипертонии, нерегулируемому уровню сахара в крови, потенциально ведущему к диабету и потере плотности костей".

Ранние пташки могут расслабиться с помощью чашки кофе, но могут также обнаружить, что употребление кофе перед едой может вызвать нервное возбуждение. "Однако многие любители кофе не испытывают нервозности или желудочно-кишечных симптомов, поэтому важно прислушиваться к своему организму", — уверяет Маниан. Тем не менее, хотя вы сами решаете, как и когда вы хотите выпить первую чашку кофе, она рекомендует немного перекусить перед этим, даже если вы еще не совсем готовы к завтраку. Это нужно для того, чтобы желудочная кислота, которая будет вырабатываться в результате употребления кофе, могла что-то переваривать.

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Если вкус и запах кофе являются тем, что выманивает вас из постели по утрам, кофе может помочь начать день, независимо от того, что еще есть в вашем желудке. "Было доказано, что кофе повышает уровень концентрации, и в ходе исследования я не заметила, чтобы это менялось в зависимости от того, поели вы заранее или нет", — говорит Маниан.

Наибольшее влияние на энергетический фактор окажет использование подсластителя в кофе, который может резко повысить уровень сахара в крови, то есть вызвать прилив сахара, что в конечном итоге приведет к его падению, оставив у вас чувство усталости после первой чашки. Однако, как отмечает Маниан, воздействие этого подсластителя в кофе может быть смягчено тем, что вы употребляете до или с чашкой кофе, особенно если эта еда содержит клетчатку, белок или полезные жиры. Она предлагает съесть кусочек фрукта, сваренное вкрутую яйцо, тост с арахисовым маслом или авокадо, йогурт с фруктами или мюсли, яблочное пюре, горсть орехов.

Фото: Getty Images

Если вы стремитесь к оптимальному здоровью с помощью кофе, Маниан говорит, что "черный кофе предпочтительнее, но нежирные молочные продукты или альтернативные молочные продукты также вполне подойдут. Когда дело доходит до подсластителей, мед или кленовый сироп принесут больше пользы, чем тростниковый сахар, поскольку он является хорошо известным провоспалительным агентом в организме. Тем не менее, все эти варианты вызовут скачок уровня сахара в крови". Альтернативные подсластители также существуют, такие, как аспартам, но они связаны с негативным воздействием на здоровье, поэтому Маниан советует держаться от них подальше. Если вам нравится сладость, вы также можете поискать кофе с нотками "карамели", "шоколада" или "меда". Такой кофе при заваривании потребует меньше подсластителя.

В целом Маниан говорит, что пить кофе натощак — это индивидуальный выбор, но если бы вы были ее клиентом, она посоветовала бы вам, если возможно, перекусить вместе с первой чашкой. Попробуйте и посмотрите, как вы будете себя чувствовать.

Напомним, нутрициолог рассказала, как кофе с молоком влияет на ваше здоровье и вес.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту