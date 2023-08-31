На голодний шлунок. Дієтологи пояснили, чим небезпечна кава одразу після пробудження

Рідко можна зустріти людину, яка не любить каву, адже саме цей напій змушує нас прокидатися вранці та заряджатися енергією перед початком робочого дня. Але дієтологи не рекомендують пити її на голодний шлунок.

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Прокидатися з чашкою ароматної гарячої кави — ранковий ритуал, який люблять у всьому світі. Але чи є вживання кави з кофеїном найкращим варіантом для вашого шлунка та мозку з самого ранку? Якщо ви п'єте каву одразу після того, як встаєте з ліжка, тобто натщесерце, можливо, вам варто переглянути час вживання улюбленого напою, щоб уникнути болю в животі та додаткового стресу. Бо цінність цього чудового напою в тому, щоб зробити ваше життя кращим, фізично і морально, а не навпаки. Про це пише Real Simple.

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"Кава може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що може спричинити розлад шлунка або симптоми кислотного рефлюксу (тобто печії)", — каже дієтологиня Христина Маніан. "Кава також може стимулювати вироблення кортизолу, гормону стресу в організмі. Хоча певна кількість кортизолу важлива для регуляції рівня цукру в крові, кров'яного тиску та обміну речовин, його надмірна кількість протягом тривалого періоду часу може призвести до гіпертонії, нерегульованого рівня цукру в крові, що потенційно веде до діабету й втрати щільності кісток".

Ранні пташки можуть розслабитися за допомогою чашки кави, але можуть також виявити, що вживання кави перед їжею викликає нервове збудження. "Однак багато любителів кави не відчувають нервозності або шлунково-кишкових симптомів, тому важливо прислухатися до свого організму", — запевняє Маніан. Проте, хоча ви самі вирішуєте, як і коли ви хочете випити першу чашку кави, вона рекомендує трохи перекусити перед цим, навіть якщо ви ще не зовсім готові до сніданку. Це потрібно для того, щоб шлункова кислота, яка вироблятиметься внаслідок вживання кави, могла щось перетравлювати.

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Якщо смак і запах кави є тим, що виманює вас із ліжка вранці, кава може допомогти почати день, незалежно від того, що ще є у вашому шлунку. "Було доведено, що кава підвищує рівень концентрації, і під час дослідження я не помітила, щоб це змінювалося залежно від того, поїли ви заздалегідь чи ні", — каже Маніан.

Найбільший вплив на енергетичний фактор матиме використання підсолоджувача в каві, який може різко підвищити рівень цукру в крові, тобто спричинити стрибок цукру, що в кінцевому підсумку призведе до його падіння, залишивши у вас відчуття втоми після першої чашки. Однак, як зазначає Маніан, вплив цього підсолоджувача в каві може бути пом'якшено тим, що ви вживаєте до або з чашкою кави, особливо якщо ця їжа містить клітковину, білок або корисні жири. Вона пропонує з'їсти шматочок фрукта, зварене круто яйце, тост з арахісовою олією або авокадо, йогурт із фруктами або мюслі, яблучне пюре, жменю горіхів.

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Якщо ви прагнете до оптимального здоров'я за допомогою кави, Маніан каже, що "чорну каву краще, але нежирні молочні продукти або альтернативні молочні продукти також цілком підійдуть. Коли справа доходить до підсолоджувачів, мед або кленовий сироп принесуть більше користі, ніж тростинний цукор, оскільки він є добре відомим прозапальним агентом в організмі. Проте всі ці варіанти викличуть стрибок рівня цукру в крові". Альтернативні підсолоджувачі також існують, такі, як аспартам, але вони пов'язані з негативним впливом на здоров'я, тому Маніан радить триматися від них подалі. Якщо вам подобається солодкість, ви також можете пошукати каву з нотками "карамелі", "шоколаду" або "меду". Така кава під час заварювання потребуватиме менше підсолоджувача.

Загалом Маніан каже, що пити каву натщесерце — це індивідуальний вибір, але якби ви були її клієнтом, вона порадила б вам, якщо можливо, перекусити разом із першою чашкою. Спробуйте та подивіться, як ви почуватиметеся.

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, як кава з молоком впливає на ваше здоров'я і вагу.

Раніше Фокус писав про те, які ефективні способи допоможуть вам підвищити енергію без кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця