Бывший муж Дженнифер Энистон провел вечер с 29-летней актрисой (фото)

После развода с Дженнифер Энистон, Теру ни с кем не встречался несколько лет.

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52-летний американский актер и сценарист Джастин Теру провел вечер с молодой актрисой Николь Брайдон Блум. Об этом пишет PageSix.

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Дуэт сфотографировали в Altro Paradiso в Нью-Йорке. Судя по снимкам, Теру и 29-летняя Блум не могли оторваться друг от друга во время ужина в заведении. Звезда "Американского психопата" флиртовал с девушкой.

Затем дуэт направился в заведение Ray’s Bar в Нижнем Ист-Сайде, совладельцем которого является Теру, приобняв Блум за талию. Проведя вечер в дайв-баре, пара ушла вместе.

Актриса HBO, которая на 23 года младше Теру, появилась в нескольких популярных телешоу, включая "Закон и порядок: СВУ" и "Дело", согласно ее профилю на IMDb. Она также играет главную роль во втором сезоне драмы HBO "Позолоченный век".

Неизвестно, откуда Теру знаком с восходящей телезвездой, но они оба были сфотографированы на забастовке SAG-AFTRA в Нью-Йорке в начале этого месяца. Кроме того, этот вечер стал первым разом, когда Теру дал повод думать о новых романтических отношениях после его развода с Дженнифер Энистон в 2018 году. Он и 54-летняя звезда "Друзей" были женаты два с половиной года.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Джастин Теру высказался об отношениях с Дженнифер Энистон.