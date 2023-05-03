Джастин Теру высказался об отношениях с Дженнифер Энистон

Актер желает держать личное вдали от камер и вопросов журналистов.

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51-летний американский актер и сценарист Джастин Теру высказался о своем браке с Дженнифер Энистон. Об этом пишет Esquire.

В новом интервью звезду экрана спросили его философию обращения с постоянным онлайн-хейтом таблоидных историй и теорий социальных сетей о его отношениях.

"Я хочу, чтобы все мои отношения существовали в четырех стенах той комнаты, в которой мы бы ни были", — сказал Теру изданию, теперь, когда он находится по другую сторону своего развода с Энистон в 2018 году.

"Я не пытаюсь уклоняться, – добавил он, – но я разговариваю с Джен – я не говорю о Джен".

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

Теру также сказал, что "будучи в публичных отношениях, гораздо веселее не быть в публичных отношениях". Он думал, что когда он скажет "что угодно, даже если это будет что-то любовное, это просто превратится в вещь. "Поэтому мне это классическая ситуация без комментариев".

Теру и Энистон поженились в 2015 году после того, как они впервые встретились на съемках фильма "Жажда путешествий" в 2011 году, в котором двое сыграли главные роли.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

В 2018 году они опубликовали совместное заявление, в котором объявили о своем разводе. Звезды отметили, что планировали оставить это в тайне, но "учитывая, что индустрия сплетен не может противостоять возможности спекулировать и сочинять", они решили опубликовать заявление, чтобы "передать правду" напрямую.

Напомним, Джастин Теру прокомментировал откровенные высказывания Дженнифер Энистон по поводу ее неудачных попыток забеременеть.

Также Фокус писал о совместном ужине Дженнифер Энистон и Джастина Теру.