Джастін Теру висловився про стосунки з Дженніфер Еністон

Актор бажає тримати особисте подалі від камер та запитань журналістів.

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51-річний американський актор та сценарист Джастін Теру висловився про свій шлюб з Дженніфер Еністон. Про це пише Esquire.

У новому інтерв’ю зірку екрану запитали про його філософію поводження з постійним онлайн-хейтом таблоїдних історій і теорій соціальних мереж про його стосунки.

"Я хочу, щоб усі мої стосунки існували в чотирьох стінах тієї кімнати, у якій би ми не були", — сказав Теру виданню, тепер, коли він перебуває по інший бік свого розлучення з Еністон у 2018 році.

"Я не намагаюся ухилятися, — додав він, — але я розмовляю з Джен – я не говорю про Джен".

Дженніфер Еністон та Джастін Теру Фото: Getty Images

Теру також сказав, що "будучи в публічних стосунках, набагато веселіше не бути в публічних стосунках". Він думав, що коли він скаже "що завгодно, навіть якщо це буде щось любовне, це просто перетвориться на річ. "Тому для мене це класична ситуація без коментарів".

Теру та Еністон одружилися у 2015 році після того, як вони вперше зустрілися на зйомках фільму "Жага подорожей" у 2011 році, у якому вони двоє зіграли головні ролі.

Дженніфер Еністон та Джастін Теру Фото: Getty Images

У 2018 вони опублікували спільну заяву, у якій оголосили про своє розлучення. Зірки зазначили, що планували залишити це в таємниці, але "враховуючи, що індустрія пліток не може протистояти можливості спекулювати та вигадувати", вони вирішили опублікувати заяву, щоб "передати правду" безпосередньо.

Нагадаємо, Джастін Теру прокоментував відверті висловлювання Дженніфер Еністон щодо її невдалих спроб завагітніти.

Також Фокус писав про спільну вечерю Дженніфер Еністон та Джастіна Теру.