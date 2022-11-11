Джастін Теру відреагував на відверте інтерв'ю Дженніфер Еністон

Обидвоє колишніх чоловіків акторки підтримали її після публічного одкровення.

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51-річний актор та сценарист Джастін Теру відреагував на одкровення своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон про її невдалі спроби завагітніти.

Екскоханий зірки культового серіалу "Друзі" прокоментував її нове публікацію в Instagram, у якій Еністон поділилася кількома фото зі своєї обкладинки для Allure.

"Кінець епохи. Дякую @alure за те, що ти зробив мене дівчиною з обкладинки свого останнього друкованого випуску 🤍🥹", – зазначила акторка.

Тим часом Джастін Теру прокоментував публікацію своєї колишньої дружини, залишивши смайлик у формі кулака та червоне сердечко. Коментар актора швидко набрав кілька тисяч лайків.

Окрім ексчоловіка, ще низка знаменитостей висловили свою підтримку після того, як Дженніфер Еністон розповіла про "важкий шлях", з яким зіткнулася, коли "намагалася завагітніти" в очах громадськості.

[ + – ] Дженніфер Еністон

"Всі роки, і роки, і роки спекуляцій… Це було справді важко", — сказала акторка виданню про те, щоб відбиватися від чуток про вагітність, маючи справу з безпліддям.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру почали зустрічатися в 2011 році і заручилися через рік на його 41-й день народження.

Зіркова пара одружилася в 2015 році під час несподіваної церемонії в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Проте за два роки вони вирішили закінчити свою романтичну історію.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон зізналася, що самотність це важко.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на одкровення своєї колишньої дружини.