Джастин Теру отреагировал на откровенное интервью Дженнифер Энистон

Оба бывших мужа актрисы поддержали ее после публичного откровения.

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51-летний актер и сценарист Джастин Теру отреагировал на откровения своей бывшей жены Дженнифер Энистон о ее неудачных попытках забеременеть.

Экс-возлюбленный звезды культового сериала "Друзья" прокомментировал ее новую публикацию в Instagram, в которой Энистон поделилась несколькими фото из своей обложки для Allure.

"Конец эпохи. Спасибо @alure за то, что ты сделал меня девушкой с обложки своего последнего печатного выпуска 🤍🥹", – отметила актриса.

Тем временем Джастин Теру прокомментировал публикацию своей бывшей жены, оставив смайлик в форме кулака и красное сердечко. Комментарий актера быстро набрал несколько тысяч лайков.

Кроме экс-мужа, еще ряд знаменитостей выразили свою поддержку после того, как Дженнифер Энистон рассказала о "тяжелом пути", с которым столкнулась, когда "пыталась забеременеть" в глазах общественности.

[ + – ] Дженнифер Энистон

"Все годы, и годы, и годы спекуляций… Это было действительно тяжело", — сказала актриса изданию о том, чтобы отбиться от слухов о беременности, имея дело с бесплодием.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали встречаться в 2011 году и заручились через год на его 41-й день рождения.

Звездная пара заключила брак в 2015 во время неожиданной церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе. Однако через два года они решили закончить романтическую историю.

Напомним, Дженнифер Энистон призналась, что одиночество это тяжело.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на откровения своей бывшей жены.