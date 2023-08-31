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Стиль жизни

Серена Уильямс показала обзор детской комнаты новорожденной дочки (видео)

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Фото: Instagram @alexisohanian | Серена Уильямс стала мамой во второй раз

Неделю назад стало известно, что у легендарной теннисистки родилась вторая дочь, которую назвали Адира Ривер Оганян.

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41-летняя американская профессиональная теннисистка Серена Уильям предоставила возможность поклонникам заглянуть в детскую. комнату, которую она подготовила для нового члена семьи, второй дочки Адиры. Об этом пишет Hello.

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На видео, которое опубликовано в официальном канале на YouTube Серены Уильямс, она и ее муж-предприниматель Алексис Оганян, пригласили зрителей осмотреть комнату, сделанную для малышки Адиры, которая родилась пару недель назад.

Центральное место в детской занимает впечатляющая корона, возвышающаяся над кроваткой. Стена за ней украшена пышным темно-красным плюшем, дополненным аналогичной драпировкой, образующей над кроваткой балдахин. Помещение, отражающее элегантность и комфорт, подчеркнуто сундуком винного цвета, чучелом жирафа и даже просторной гардеробной.

Этот сложный и стильный дизайн разработала голландская фирма By Selina.

Видео Серены переносит поклонников в прошлое, показывая моменты трехнедельной давности, когда она с нетерпением ждала появления Адиры. В то время комната, которая раньше была спальней 5-летней Олимпии, находилась на ранней стадии трансформации. Одетая в шикарный наряд для беременных от Gucci, Серена устроила фанатам всего лишь предварительную экскурсию.

Напомним, на прошлой неделе Серена объявила о рождении Адиры в трогательном семейном видео в TikTok, показав миру ее девочку. Имя Адиры, имеющее корни на иврите, воплощает в себе такие значения, как "благородный", "могущественный" и "величественный".