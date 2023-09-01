Три гостьи Венецианского кинофестиваля случайно вышли на красную дорожку в одинаковых платьях

Единственное, что отличало образы – аксессуары.

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80-й Венецианский международный кинофестиваль, который проходит сейчас на острове Лидо, в этом году не может похвастаться обилием знаменитостей из-за забастовки актеров и сценаристов в США, но все же обозревателям удается подловить интересные моменты, а иногда даже и откровенно забавные. Например, красная дорожка фестиваля уже отметилась модным казусом с участием трех гостей, выбравшихсовершенно идентичный наряд, сообщает Italy24.

Речь идет о черном платье с перчатками от Saint Laurent из коллекции Pre Fall 2023 с вырезом, уже ранее переименованным Vogue в "парижский стиль" и продаваемым по цене 5000 евро.

Платье, одновременно чувственное и элегантное, надели испанская актриса Милена Смит, итальянская предпринимательница Кристина Фогацци и загадочная гостья. Все три выбрали разные украшения, что в любом случае сделало образ уникальным.

Так, Кристина Фогацци, известная как циничный косметолог, дополнила наряд серебряными подвесками Chopard и босоножками. Золотые серьги и браслеты выбрала вторая гостья в платье Saint Laurent, которая осталась верна оригинальной стилистической идее. Что касается Милены Смит, то она и ее стилист Фредди Алонсо решили совместить черное платье с набором украшений, состоящим из кольца, браслета и колье Bulgari.

Ранее Фокус писал, что на красной дорожке Венецианского фестиваля появилась французская актриса родом из украинского Бердянска Ольга Куриленко.