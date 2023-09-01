Три гості Венеційського кінофестивалю випадково вийшли на червону доріжку в однакових сукнях

Єдине, що відрізняло образи — аксесуари.

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80-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль, який проходить зараз на острові Лідо, цього року не може похвалитися великою кількістю знаменитостей через страйк акторів і сценаристів у США, але все ж оглядачам вдається підловити цікаві моменти, а іноді навіть і відверто кумедні. Наприклад, червона доріжка фестивалю вже відзначилася модним казусом за участю трьох гостей, які обрали абсолютно ідентичне вбрання, повідомляє Italy24.

Йдеться про чорну сукню з рукавичками від Saint Laurent з колекції Pre Fall 2023 з вирізом, яку Vogue вже раніше перейменував на "паризький стиль", і яку продають за ціною 5000 євро.

Сукню, водночас чуттєву та елегантну, одягнули іспанська акторка Мілена Сміт, італійська підприємиця Крістіна Фогацці та загадкова гостя. Усі три обрали різні прикраси, що в будь-якому разі зробило образ унікальним.

Так, Крістіна Фогацці, відома як цинічна косметологиня, доповнила вбрання срібними підвісками Chopard і босоніжками. Золоті сережки і браслети вибрала друга гостя в сукні Saint Laurent, яка залишилася вірною оригінальній стилістичній ідеї. Що стосується Мілени Сміт, то вона та її стиліст Фредді Алонсо вирішили поєднати чорну сукню з набором прикрас, який складається з каблучки, браслета і кольє Bulgari.

Раніше Фокус писав, що на червоній доріжці Венеціанського фестивалю з'явилася французька актриса родом з українського Бердянська Ольга Куриленко.