Эмму Томпсон раскритиковали за эко-лицемерие и отдых на роскошной яхте

Эмма четыре года назад участвовала в протестах против изменения климата.

Related video

Четыре года назад актриса Эмма Томпсон была на борту розовой лодки, перекрывающей движение в Оксфорде в рамках протеста против изменения климата, организованного Extinction Rebellion. А в этом году она пересела на более комфортное судно за 200 миллионов фунтов стерлингов. И получила свою порцию критики. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас звезда "Гарри Поттера" отдыхает на элегантном судне, которое принадлежит миллиардеру, соучредителю Fox News Барри Диллеру и его жене, бельгийскому модельеру Диане фон Фюрстенберг.

Эмма Томпсон на протесте в 2019 году

64-летняя дама Эмма Томпсон была замечена во время оживленного телефонного разговора на палубе яхты в пальто с животным принтом стоимостью 225 фунтов от Alexa Chung.

Лауреатку "Оскара" также видели наслаждающимся ужином из морепродуктов на 305-футовой мегаяхте, названной "Эос" в честь греческой богини рассвета. Когда-то это была самая большая суперяхта, пока основатель Amazon Джефф Безос побил рекорд.

Сейчас яхта пришвартована в Венеции, где продолжается юбилейный, 80-й кинофестиваль. Не исключено, что актриса выйдет на красную дорожку. Она не состоит в американском профсоюзе актеров, который участвует в страйке с июля.

На борту яхты "Эос" к Эмме Томпсон присоединились американские знаменитости, в том числе тележурналистка Дайан Сойер и Кэндис Берген, звезда таких фильмов, как "Мисс Конгениальность" и "Милый дом, Алабама".

Всю неделю на судне также развлекались такие селебрити, как сам Барри Диллер и его жена, с которой они прожили более 20 лет, Диана фон Фюрстенберг, соучредитель Mujen Spirits Брюс Боззи и кинопродюсер Джейсон Блюм.

Стало известно, что Эмма Томпсон находится в Италии, чтобы присутствовать на церемонии вручения наград Дианы фон Фюрстенберг [DVF], которая "признает и поддерживает выдающихся женщин, посвятивших себя изменению жизни других женщин".

Актриса номинирована вместе с адвокатом по правам человека Амаль Клуни.

После пребывания на суперяхте Эмма перешла на палубу не менее роскошного катера, чтобы покататься по каналам Венеции и посетить обед и встречу перед церемонией награждения DVF.

Эмма Томпсон на борту роскошной яхты в 2023

Это, безусловно, отличалось от того времени, которое она провела на розовом корабле, протестуя против изменений климата в 2019 году.

Позже ее заклеймили лицемеркой после того, как выяснилось, что она набрала тысячи воздушных миль, летя из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы присоединиться к маршу демонстрантов Extinction Rebellion.

В то время она защищала свой образ жизни и настаивала на том, чтобы теперь она путешествует по воздуху гораздо реже.

Теперь ее критикую из-за отдыха на яхте, потому что ее роскошь плохо сочетается с экоактивизмом.

Напомним, у актрисы и сценаристки Эммы Томпсон есть дома в Англии, Шотландии, а теперь и в Венеции.

Она и ее муж, актер Грег Уайз, стали почетными гражданами Венеции после того, как бежали из Англии в свой дом в историческом центре города, чтобы пересидеть пандемию коронавируса под итальянским солнцем.

Несмотря на то, что дама Эмма владела домом стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов в Хэмпстеде на севере Лондона, она, как известно, называла Англию "дождливым уголком Европы, серым старым островом, наполненным пирожными и страданиями".

Гражданство Венеции не имеет юридического статуса, и пара сохраняет свои британские паспорта, но заместитель мэра города Симоне Вентурини заявила, что итальянская недвижимость будет их основным местом жительства.

Ее возвращение в город произошло в тот момент, когда в среду стартовал старейший кинофестиваль в мире, но в этом году он был лишен своего очарования, поскольку звездам запрещено продвигать свои фильмы на фоне забастовок американских актеров.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто посетил Венецианский кинофестиваль в день открытия и выбрал лучшие наряды.

И несмотря на забастовку в США, на красной дорожке Венецианского кинофестиваля все-таки появились звезды. Так, Мадс Миккельсен прибыл вместе со своим сыном.