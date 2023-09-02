2 сентября 2023 года: мученика Маманта — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать новые дела и обижать животных.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Маманта. Он был родом из благочестивой семьи, которая пострадала за веру в Бога. Поэтому Маманта воспитала богатая вдова-христианка Амия. Но юного Маманта, как и его родителей пытались убить за проповедование христианства – император хотел утопить его в море, но ангел спустился с небес и спас Маманта.
Что нельзя делать 2 сентября:
- жаловаться;
- начинать новые дела;
- обижать животных.
Народные приметы и поверья:
- черемуха уже сбросила все листья — к теплой осени;
- низко облака — погода испортится;
- безветренно — осень будет теплой;
День ангела празднуют:
Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.
Родились в этот день:
1966 год – Сальма Хайек, мексикано-американская актриса, обладательница премии "Эмми";
1964 год — Киану Ривз, канадский актер, кинорежиссер, продюсер и музыкант (бас-гитарист);
1967 год – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины (2009).
Также в этот день:
1794 год — начинается строительство будущего города Одессы;
1831 год — выходит первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя;
1834 год — Сэмюэл Кольт запатентовывает свой револьвер;
1996 год — в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;
2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;
2021 год — с участием президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают "Украинский дом".