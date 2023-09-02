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Стиль жизни

2 сентября 2023 года: мученика Маманта — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя начинать новые дела и обижать животных.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Маманта. Он был родом из благочестивой семьи, которая пострадала за веру в Бога. Поэтому Маманта воспитала богатая вдова-христианка Амия. Но юного Маманта, как и его родителей пытались убить за проповедование христианства – император хотел утопить его в море, но ангел спустился с небес и спас Маманта.

Что нельзя делать 2 сентября:

  • жаловаться;
  • начинать новые дела;
  • обижать животных.

Народные приметы и поверья:

  • черемуха уже сбросила все листья — к теплой осени;
  • низко облака — погода испортится;
  • безветренно — осень будет теплой;

День ангела празднуют:

Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.

Родились в этот день:

1966 год – Сальма Хайек, мексикано-американская актриса, обладательница премии "Эмми";

1964 год — Киану Ривз, канадский актер, кинорежиссер, продюсер и музыкант (бас-гитарист);

1967 год – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины (2009).

Также в этот день:

1794 год — начинается строительство будущего города Одессы;

1831 год — выходит первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя;

1834 год — Сэмюэл Кольт запатентовывает свой револьвер;

1996 год — в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;

2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;

2021 год — с участием президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают "Украинский дом".