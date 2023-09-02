2 вересня 2023 року: мученика Маманта — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна починати нові справи та ображати тварин.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Маманта. Він був родом із благочестивої родини, яка постраждала за віру в Бога. Тому Маманта виховала багата вдова-християнка Амія. Але юного Маманта, як і його батьків, намагалися вбити за проповідування християнства — імператор хотів втопити його в морі, але ангел спустився з небес і врятував Маманта.

Що не можна робити 2 вересня:

скаржитися;

починати нові справи;

ображати тварин.

Народні прикмети та повір'я:

черемха вже скинула все листя — до теплої осені;

низько хмари — погода зіпсується;

безвітряно — осінь буде теплою;

День ангела святкують:

Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.

Народилися в цей день:

1966 рік — Сальма Гаєк, мексикано-американська актриса, володарка премії "Еммі";

1964 рік — Кіану Рівз, канадський актор, кінорежисер, продюсер і музикант (бас-гітарист);

1967 рік — Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий, народний артист України (2009).

Також цього дня:

1794 рік — починається будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 рік — виходить перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;

1834 рік — Семюел Кольт запатентував свій револьвер;

1996 рік — в Україні замість рубля вводять нову валюту — гривню;

2015 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції України;

2021 рік — за участю президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають "Український дім".