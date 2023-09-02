Похудеть, снизить стресс и улучшить состояние кожи: 10 полезных свойств чая

Употребление чая – это не просто возможность приятно провести время или утолить жажду, оказывается, чай может принести существенную пользу вашему здоровью.

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Одни люди не представляют начало своего дня без кофе, а другие – без чая. Это не просто напиток, это своего рода ритуал. Некоторым нравится нежный прилив кофеина, а другим нравится вкусный аромат чая, который делает утро спокойным и прекрасным. Но задумывались ли вы когда-нибудь, дает ли вам чашка чая что-то больше, чем просто ощущение уюта? Эксперт по питанию говорит, что чай может быть очень полезен для вашего здоровья. Об этом пишет Health Shots.

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Содержит антиоксиданты

Фото: Freepik

Чай — кладезь антиоксидантов, таких как катехины и флавоноиды. Эти соединения играют жизненно важную роль в борьбе с окислительным стрессом, нейтрализации свободных радикалов в организме и поддержании общего состояния здоровья за счет снижения риска ряда заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет.

Улучшает пищеварение

Травяные чаи с имбирем, ромашкой или мятой известны своими полезными свойствами для пищеварения. Эти чаи могут облегчить симптомы расстройства желудка, вздутия живота и тошноты.

Способствует расслаблению

Присутствие L-теанина способствует расслаблению и осознанности, не вызывая сонливости, что делает чай успокаивающим компаньоном в мире стресса и суеты.

Полезен для здоровья сердца

Фото: Freepik

Чай обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые потенциально полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, помогают регулировать кровяное давление и снижают риск сердечных заболеваний.

Помогает в похудении

Определенные соединения в чае, такие как катехины и кофеин, могут способствовать ускорению метаболизма и снижению веса.

Повышает умственную активность

Чай содержит кофеин в небольших количествах. Содержание кофеина может повысить бдительность, а также улучшить концентрацию и внимание, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет оставаться в ясном уме в течение дня.

Снижает стресс

Фото: Getty Images

Многие люди находят утешение в чашке теплого чая в стрессовых ситуациях. Заваривание и употребление чая может иметь успокаивающий эффект, способствующий расслаблению и уменьшению беспокойства.

Улучшает здоровье ротовой полости

Чай содержит фтор и дубильные вещества, которые полезны для здоровья полости рта. Но чай, если его употреблять без чрезмерного количества сахара и добавок, может быть напитком, полезным для зубов.

Улучшает здоровье кожи

Фото: Freepik

Высокое содержание антиоксидантов в чае способствует оздоровлению кожи. Соединения в чае помогают защитить кожу от вредного воздействия УФ-излучения и загрязнения.

Полезен для иммунитета

Чай, особенно травяной, может повысить иммунитет, укрепляя защитные силы вашего организма

Напомним, как правильно пить чай, чтобы быстро похудеть.

Ранее Фокус писал о том, какие существуют эффективные способы повысить энергию и начать свое утро без кофеина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту