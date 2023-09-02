Схуднути, знизити стрес та поліпшити стан шкіри: 10 корисних властивостей чаю

Вживання чаю — це не просто можливість приємно провести час або втамувати спрагу, виявляється, чай може принести істотну користь вашому здоров'ю.

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Одні люди не уявляють початок свого дня без кави, а інші — без чаю. Це не просто напій, це свого роду ритуал. Деяким подобається ніжний приплив кофеїну, а іншим подобається смачний аромат чаю, який робить ранок спокійним і прекрасним. Але чи замислювалися ви коли-небудь, чи дає вам чашка чаю щось більше, ніж просто відчуття затишку? Експерт із харчування каже, що чай може бути дуже корисним для вашого здоров'я. Про це пише Health Shots.

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Містить антиоксиданти

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Чай — джерело антиоксидантів, таких як катехіни і флавоноїди. Ці сполуки відіграють життєво важливу роль у боротьбі з окислювальним стресом, нейтралізації вільних радикалів в організмі та підтримці загального стану здоров'я завдяки зниженню ризику низки захворювань, таких як рак, хвороби серця і діабет.

Покращує травлення

Трав'яні чаї з імбиром, ромашкою або м'ятою відомі своїми корисними властивостями для травлення. Ці чаї можуть полегшити симптоми розладу шлунка, здуття живота і нудоти.

Сприяє розслабленню

Присутність L-теаніну сприяє розслабленню й усвідомленості, не спричиняючи сонливості, що робить чай заспокійливим компаньйоном у світі стресу й метушні.

Корисний для здоров'я серця

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Чай має протизапальні та антиоксидантні властивості, які потенційно корисні для здоров'я серцево-судинної системи, допомагають регулювати кров'яний тиск і знижують ризик серцевих захворювань.

Допомагає в схудненні

Певні сполуки в чаї, такі як катехіни і кофеїн, можуть сприяти прискоренню метаболізму і зниженню ваги.

Підвищує розумову активність

Чай містить кофеїн у невеликих кількостях. Вміст кофеїну може підвищити пильність, а також поліпшити концентрацію та увагу, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче залишатися в ясному розумі протягом дня.

Знижує стрес

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Багато людей знаходять розраду в чашці теплого чаю в стресових ситуаціях. Заварювання і вживання чаю може мати заспокійливий ефект, що сприяє розслабленню і зменшенню занепокоєння.

Покращує здоров'я ротової порожнини

Чай містить фтор та дубильні речовини, які корисні для здоров'я порожнини рота. Але чай, якщо його вживати без надмірної кількості цукру і добавок, може бути напоєм, корисним для зубів.

Покращує здоров'я шкіри

Фото: Freepik

Високий вміст антиоксидантів у чаї сприяє оздоровленню шкіри. Сполуки в чаї допомагають захистити шкіру від шкідливого впливу УФ-випромінювання і забруднення.

Корисний для імунітету

Чай, особливо трав'яний, може підвищити імунітет, зміцнюючи захисні сили вашого організму.

Нагадаємо, як правильно пити чай, щоб швидко схуднути.

Раніше Фокус писав про те, які існують ефективні способи підвищити енергію і почати свій ранок без кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.