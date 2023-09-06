6 сентября 2023 года: архангела Михаила или чудо Михайла — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать и давать взаймы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память архангела Михаила. Михаила называют еще Архистратигом, что означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". По преданию, именно он охраняет ворота в рай. Также Михаил считается защитником душ усопших, ведь именно он перенес души Авраама и Девы Марии после смерти.
Что нельзя делать 6 сентября:
- работать, ведь можно попасть в казусную ситуацию;
- давать взаймы;
- печь что-то.
Народные приметы и поверья:
- тепло — к долгой осени;
- на деревьях утром иней – зимой будет много снега;
- утренний туман – к потеплению.
День ангела празднуют:
Арсений, Георгий, Петр.
Также в этот день:
1770 год — начинается строительство города Александровск (теперь Запорожье);
1939 год — Третий Рейх оккупирует Краков;
1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), действовавшее до 1933 года;
1952 год — в Женеве подписывают Всемирную конвенцию об авторском праве;
2022 год — начало контрнаступления Украины в Харьковской области.