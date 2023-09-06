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Стиль життя

6 вересня 2023 року: архангела Михаїла або Михайлове чудо — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати та давати в борг.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять архангела Михаїла. Михаїла називають ще Архістратигом, що означає "глава святого воїнства Ангелів і Архангелів". За переказами, саме він охороняє ворота в рай. Також Михаїл вважається захисником душ покійних, адже саме він переніс душі Авраама і Діви Марії після смерті.

Що не можна робити 6 вересня:

  • працювати, адже можна потрапити в казусну ситуацію;
  • давати в борг;
  • пекти щось.

Народні прикмети та повір'я:

  • тепло — до довгої осені;
  • на деревах вранці іній — взимку буде багато снігу;
  • ранковий туман — до потепління.

День ангела святкують:

Арсеній, Георгій, Петро.

Також цього дня:

1770 рік — починається будівництво міста Олександрівськ (тепер Запоріжжя);

1939 рік — Третій Рейх окупує Краків;

1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 року;

1952 рік — у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

2022 рік — початок контрнаступу України в Харківській області.