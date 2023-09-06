6 вересня 2023 року: архангела Михаїла або Михайлове чудо — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати та давати в борг.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять архангела Михаїла. Михаїла називають ще Архістратигом, що означає "глава святого воїнства Ангелів і Архангелів". За переказами, саме він охороняє ворота в рай. Також Михаїл вважається захисником душ покійних, адже саме він переніс душі Авраама і Діви Марії після смерті.
Що не можна робити 6 вересня:
- працювати, адже можна потрапити в казусну ситуацію;
- давати в борг;
- пекти щось.
Народні прикмети та повір'я:
- тепло — до довгої осені;
- на деревах вранці іній — взимку буде багато снігу;
- ранковий туман — до потепління.
День ангела святкують:
Арсеній, Георгій, Петро.
Також цього дня:
1770 рік — починається будівництво міста Олександрівськ (тепер Запоріжжя);
1939 рік — Третій Рейх окупує Краків;
1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 року;
1952 рік — у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;
2022 рік — початок контрнаступу України в Харківській області.