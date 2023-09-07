7 сентября 2023 года: преподобного Луки — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя одалживать деньги и свататься.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Луки. Он жил в Х веке и был третьим святым игуменом Спасовой обители, называвшейся "Глубокие реки" (возле Константинополя). Первым святым игуменом был преподобный Василий, второй – преподобный Игнатий. Обитель славилась особо строгой подвижнической жизнью ее насельников.
Что нельзя делать 7 сентября:
- одалживать деньги;
- дарить девочкам куклы;
- свататься.
Народные приметы и поверья:
- белые облака – погода скоро испортится;
- журавли летят высоко — осень будет дождливой и холодной;
- шишки растут низко — морозы настанут рано, а если высоко – зима придет поздно.
День ангела празднуют:
Варфоломей, Лука, Владимир, Иоанн.
Также в этот день:
1812 год — происходит победоносное для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи;
1892 год — в США происходит первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам – в боксерских перчатках и с трехминутными раундами;
1940 год — Третий Рейх начинает бомбардировку Лондона.