7 сентября 2023 года: преподобного Луки — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя одалживать деньги и свататься.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Луки. Он жил в Х веке и был третьим святым игуменом Спасовой обители, называвшейся "Глубокие реки" (возле Константинополя). Первым святым игуменом был преподобный Василий, второй – преподобный Игнатий. Обитель славилась особо строгой подвижнической жизнью ее насельников.

Что нельзя делать 7 сентября:

одалживать деньги;

дарить девочкам куклы;

свататься.

Народные приметы и поверья:

белые облака – погода скоро испортится;

журавли летят высоко — осень будет дождливой и холодной;

шишки растут низко — морозы настанут рано, а если высоко – зима придет поздно.

День ангела празднуют:

Варфоломей, Лука, Владимир, Иоанн.

Также в этот день:

1812 год — происходит победоносное для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи;

1892 год — в США происходит первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам – в боксерских перчатках и с трехминутными раундами;

1940 год — Третий Рейх начинает бомбардировку Лондона.