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Стиль життя

7 вересня 2023 року: преподобного Луки — що сьогодні не можна робити?

Фото: Соцмережі

Сьогодні не можна позичати гроші та свататися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки. Він жив у Х столітті та був третім святим ігуменом Спасової обителі, що називалася "Глибокі ріки" (біля Константинополя). Першим святим ігуменом був преподобний Василій, другим — преподобний Ігнатій. Обитель славилася особливо суворим подвижницьким життям.

Що не можна робити 7 вересня:

  • позичати гроші;
  • дарувати дівчаткам ляльки;
  • свататися.

Народні прикмети та повір'я:

  • білі хмари — погода скоро зіпсується;
  • журавлі летять високо — осінь буде дощовою і холодною;
  • шишки ростуть низько — морози настануть рано, а якщо високо — зима прийде пізно.

День ангела святкують:

Варфоломій, Лука, Володимир, Іоанн.

Також цього дня:

1812 рік — відбувається переможна для французів Бородінська битва між військами Наполеона і Російської Імперії;

1892 рік — у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — у боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 рік — Третій Рейх починає бомбардування Лондона.