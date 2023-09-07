7 вересня 2023 року: преподобного Луки — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна позичати гроші та свататися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки. Він жив у Х столітті та був третім святим ігуменом Спасової обителі, що називалася "Глибокі ріки" (біля Константинополя). Першим святим ігуменом був преподобний Василій, другим — преподобний Ігнатій. Обитель славилася особливо суворим подвижницьким життям.

Що не можна робити 7 вересня:

позичати гроші;

дарувати дівчаткам ляльки;

свататися.

Народні прикмети та повір'я:

білі хмари — погода скоро зіпсується;

журавлі летять високо — осінь буде дощовою і холодною;

шишки ростуть низько — морози настануть рано, а якщо високо — зима прийде пізно.

День ангела святкують:

Варфоломій, Лука, Володимир, Іоанн.

Також цього дня:

1812 рік — відбувається переможна для французів Бородінська битва між військами Наполеона і Російської Імперії;

1892 рік — у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — у боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 рік — Третій Рейх починає бомбардування Лондона.