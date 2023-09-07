7 вересня 2023 року: преподобного Луки — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна позичати гроші та свататися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки. Він жив у Х столітті та був третім святим ігуменом Спасової обителі, що називалася "Глибокі ріки" (біля Константинополя). Першим святим ігуменом був преподобний Василій, другим — преподобний Ігнатій. Обитель славилася особливо суворим подвижницьким життям.
Що не можна робити 7 вересня:
- позичати гроші;
- дарувати дівчаткам ляльки;
- свататися.
Народні прикмети та повір'я:
- білі хмари — погода скоро зіпсується;
- журавлі летять високо — осінь буде дощовою і холодною;
- шишки ростуть низько — морози настануть рано, а якщо високо — зима прийде пізно.
День ангела святкують:
Варфоломій, Лука, Володимир, Іоанн.
Також цього дня:
1812 рік — відбувається переможна для французів Бородінська битва між військами Наполеона і Російської Імперії;
1892 рік — у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — у боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;
1940 рік — Третій Рейх починає бомбардування Лондона.