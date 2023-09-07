Топ-5 неожиданных признаков того, что вы неправильно пережевываете пищу

Жевание пищи – процесс, известный и привычны нам с самого детства, но оказывается, многие люди делают это неправильно, в результате чего имеют массу неприятных последствий для здоровья.

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Как оказалось, медленное и тщательное пережевывание необходимо не только для того, чтобы есть и глотать пищу, но и для того, чтобы избежать ряда проблем с пищеварением и проблем со здоровьем. Вопреки распространенному мнению, процесс пищеварения начинается не в желудке, он начинается во рту. Диетолог Джоанна П. Салазар говорит, что первым этапом пищеварения является пережевывание, которое одновременно уменьшает размер пищи и активирует слюнные железы, чтобы они выделяли больше слюны. Об этом пишет Real Simple.

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Слюна содержит такие ферменты, как амилаза и липаза, которые расщепляют углеводы и жиры соответственно. Он "также содержит слизь, которая помогает связывать частицы пищи вместе и обеспечивает смазку, облегчающую глотание", — объясняет Салазар. Кроме того, слюна запускает выработку соляной кислоты в желудке, помогая ему подготовиться к поступлению пищи.

Однако в эпоху многозадачности, нехватки времени и отвлеченного приема пищи многие люди склонны есть быстро, бездумно или на ходу, говорит врач функциональной медицины Джули Тейлор. В результате мы не задумываемся дважды о том, насколько хорошо мы пережевываем пищу, не говоря уже о скорости, с которой мы это делаем. Помимо очевидной опасности удушья, недостаточное жевание может быть скрытым виновником различных неприятных проблем.

Изжога

Фото: Freepik

Любой, кто боролся с изжогой, знает, что это не самое приятное ощущение. Как уже упоминалось, жевание вызывает выработку соляной кислоты в желудке. Это подготавливает желудок к перевариванию пищи. Но если вы не пережевываете пищу полностью, в желудке не будет столько кислоты, способствующей правильному пищеварению, — говорит Салазар. Сочетание низкой кислотности желудка и не пережеванной пищи "может вызвать пузырьки газа, которые поднимаются к пищеводу и горлу, что приводит к изжоге", — говорит Салазар.

Проблемы с пищеварением

Недостаточное жевание – большая проблема для кишечника. И вот почему: когда пища попадает из желудка в тонкую кишку, поджелудочная железа выделяет ферменты, а желчный пузырь выделяет желчь, по словам Салазара. Оба компонента дополнительно расщепляют пищу, но их эффективность ограничена. Таким образом, если частицы пищи слишком велики, естественные бактерии в вашем кишечнике могут ферментировать непереваренную пищу и размножаться. "Это может вызывать вздутие живота, газы, расстройство желудка или запор", — говорит Салазар.

Плохое усваивание питательных веществ

Фото: Freepik

По словам Салазара, жевание помогает организму расщеплять углеводы, белки и жиры на молекулы, называемые моносахаридами, аминокислотами и жирными кислотами соответственно. Эти молекулы всасываются в тонком кишечнике, где в основном происходит всасывание питательных веществ. Но если пища изначально недостаточно пережевывается, углеводы, белки и жиры не расщепляются полностью, что затрудняет всасывание этих питательных веществ в тонком кишечнике.

Переедание

Если вы не пережевываете пищу тщательно, вы, скорее всего, едите слишком быстро, что может привести к тому, что вы съедите слишком много. Из-за этого может быть трудно услышать сигналы вашего тела, которые говорят о том, что вы сыты, отмечает Суприя Рао, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог. В свою очередь, вы можете переедать, что не только вызывает у вас тошноту и вялость, но и увеличивает риск метаболического синдрома — состояния, характеризующегося центральным ожирением, высоким уровнем холестерина, артериальным давлением и уровнем глюкозы, добавляет доктор Рао. Метаболический синдром является серьезным заболеванием, поскольку он может "повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака".

Сложно получать удовольствие от еды

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Слишком быстрое пережевывание может помешать получению удовольствия от еды. Напротив, когда вы осознанно едите и пережевываете, "вы можете задействовать все свои чувства, видеть, как еда выглядит, как она пахнет, ее текстура и какая она на вкус", — говорит доктор Рао. Это не только поможет вам по-настоящему насладиться едой, но и поможет желудку определить, когда вы наелись и сыты.

Советы по более здоровому жеванию

Пережевывайте каждый кусочек примерно 20–30 раз. "В среднем пищу следует пережевывать около 30 раз, прежде чем проглотить, но точное количество зависит от консистенции пищи", — говорит Салазар. "Например, для того, чтобы съесть овсянку, потребуется 20 жеваний, а для орехов — до 30".

Жуйте, пока еда не превратится в кашу. Но не зацикливайтесь на этом и не зацикливайтесь на подсчете точного количества порций на каждый кусочек. Самое главное — стараться пережевывать пищу до тех пор, пока она не станет практически жидкой — мы говорим о консистенции детского питания. Доктор Рао говорит, что вы можете сказать, что ваша еда была правильно пережевана, если она полностью потеряла свою текстуру. Кроме того, вам не должно быть трудно его проглотить, и вам не нужно делать глотки жидкости, чтобы запить ее.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту