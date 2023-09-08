Шэрон Осборн назвала Эштона Кутчера "самым грубой знаменитостью" в Голливуде

Жена рокера Оззи Осборна призналась, что Эштон самая грубая знаменитость, которую она когда-либо встречала.

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70-летняя Шэрон Осборн и 38-летняя Келли Осборн возродили свой подкаст The Osbournes Podcast и поболтали о знаменитостях. Жена и дочь легендарного рокера Оззи Осборна сыграли в игру, где нужно было честно отвечать на поставленные вопросы. И Шэрон вспомнила, кто, по ее мнению, является самой грубой знаменитостью – по ее словам, это актер и продюсер Эштон Кутчер. Об этом пишет Daily Mail.

Одним из вопросов на подкасте было: "Назови самую грубую знаменитость, которую ты когда-либо встречал", и Шэрон сразу знала, кого назовет, хотя сразу и не вспомнила его имя.

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"Парень, который женат на актрисе и раньше снимался в "Шоу 70-х", — сказала Шэрон, а Келли ответила: "О, Эштон Кутчер? Действительно?".

Шэрон Осборн и Оззи Осборн

"Да. О, грубый, грубый, грубый, грубый маленький мальчик", — сказала Шэрон о Кутчере, что удивило интервьюеров, которые сказали, что они "не были к этому готовы".

Ошеломленная Келли призналась, что она тоже не была готова к такому ответу и уточнила у матери, точно ли она этого человека имела в виду.

"Да. Подлая мелочь", — призналась Шэрон, хотя и не вдавалась в подробности того, как она с ним взаимодействовала.

Далее в подкасте и Шэрон, и Келли признались, что влюблены в одну и ту же знаменитость — Джейсона Момоа, при этом их обоих спросили, будут ли они когда-нибудь извиняться перед кем-либо из людей, с которыми они были вовлечены в различные распри.

Келли сразу сказала, что не будет, а Шэрон призналась, что уже извинилась перед Джастином Бибером. Она обидела его на ток-шоу, но потом почувствовала вину и попросила прощения.

Келли добавила, что все, с кем она враждовала в прошлом, либо стали друзьями, либо, по крайней мере, стали "дружелюбными".

"Моим самым большим недругом, которая, как мне кажется, волновала людей, была Кристина Агилера. Тогда мне было около 16 лет, и в средствах массовой информации нас так много лет противопоставляли друг другу, что мы обе думали, что не любим друг друга", — сказала Келли, признавшись, что этот конфликт исчерпан.

Келли Осборн с матерью

Напомним, ранее Эштон Кутчер и его жена Мила Кунис признались, что оставят своих детей без наследства.

Эштон и Мила сказали, что не будут создавать траст, а просто раздадут все деньги на благотворительность. Но помогут своим детям, если они захотят открыть свое дело.