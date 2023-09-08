Шерон Осборн назвала Ештона Кутчера "найгрубішою знаменитістю" в Голлівуді

Дружина рокера Оззі Осборна зізналася, що Ештон найгрубіша знаменитість, яку вона коли-небудь зустрічала.

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70-річна Шерон Осборн і 38-річна Келлі Осборн відродили свій подкаст The Osbournes Podcast і поговорили про знаменитостей. Дружина і дочка легендарного рокера Оззі Осборна зіграли в гру, де потрібно було чесно відповідати на поставлені запитання. І Шерон згадала, хто, на її думку, є найгрубішою знаменитістю — за її словами, це актор і продюсер Ештон Кутчер. Про це пише Daily Mail.

Одним із запитань на подкасті було: "Назви найгрубішу знаменитість, яку ти коли-небудь зустрічав", і Шерон одразу знала, кого назве, хоча одразу й не згадала його ім'я.

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"Хлопець, який одружений з актрисою і раніше знімався в "Шоу 70-х", — сказала Шерон, а Келлі відповіла: "О, Ештон Кутчер? Справді?".

Шерон Осборн і Оззі Осборн

"Так. О, грубий, грубий, грубий, грубий, грубий маленький хлопчик", — сказала Шерон про Кутчера, що здивувало інтерв'юерів, які сказали, що вони "не були до цього готові".

Приголомшена Келлі зізналася, що вона теж не була готова до такої відповіді й уточнила в матері, чи точно вона цю людину мала на увазі.

"Так. Підла дрібниця", — зізналася Шерон, хоча й не вдавалася в подробиці того, як вона з ним взаємодіяла.

Далі в подкасті і Шерон, і Келлі зізналися, що закохані в одну й ту саму знаменитість — Джейсона Момоа, водночас їх обох запитали, чи будуть вони колись вибачатися перед кимось із людей, з якими вони були втягнуті в різні чвари.

Келлі одразу сказала, що не буде, а Шерон зізналася, що вже вибачилася перед Джастіном Бібером. Вона образила його на ток-шоу, але потім відчула провину і попросила вибачення.

Келлі додала, що всі, з ким вона ворогувала в минулому, або стали друзями, або, принаймні, стали "доброзичливими".

"Моїм найбільшим недругом, яка, як мені здається, хвилювала людей, була Крістіна Агілера. Тоді мені було близько 16 років, і в засобах масової інформації нас так багато років протиставляли одна одній, що ми обидві думали, що не любимо одна одну", — сказала Келлі, зізнавшись, що цей конфлікт вичерпано.

Келлі Осборн із матір'ю

Нагадаємо, раніше Ештон Кутчер і його дружина Міла Куніс зізналися, що залишать своїх дітей без спадщини.

Ештон і Міла сказали, що не створюватимуть траст, а просто роздадуть усі гроші на благодійність. Але допоможуть своїм дітям, якщо вони захочуть відкрити свою справу.