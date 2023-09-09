Жерар Пике с возлюбленной были замечены на отдыхе в Хорватии (фото)

Пару заметили на романтическом отдыхе на яхте в Адриатическом море.

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36-летний испанский футболист Жерар Пике был замечен на отдыхе в Хорватии со своей возлюбленной, 24-летней моделью Кларой Чиа Марти. Пару сфотографировали во время плавания на сапбордах. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании был одет в пляжные шорты с бело-синим рисунком, а его избранница продемонстрировала стройную фигуру в бикини цвета хаки.

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После плавания на доске с веслами, пара вернулась на яхту, чтобы взять очки для плавания. Жерар и Клара выглядели счастливыми и весело проводили солнечный день на судне в Адриатическом море.

Их романтический отдых произошел после того, как Жерар перевез свою новую девушку Клару в дом, который он делил с бывшей Шакирой.

Напомним, Шакира и Пике были вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на ее песню чемпионата мира по футболу Waka Waka годом ранее. Осенью 2012 года Шакира в соцсетях сообщила фанатам, что беременна сыном звезды футбола. Всего через два года после рождения Милана артистка рассказала о новой беременности. Саша родился в 2015-м году.

Также Фокус писал, что Жерар Пике и Клара Чиа Марти собираются пожениться.