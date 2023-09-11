Дмитрий Шепелев съездил в оккупированный Мариуполь: реакция украинских звезд

Шепелев долгое время работал в Украине, где сделал себе имя. В первый день полномасштабного вторжения России в Украину он опубликовал антивоенную публикацию в Instagram.

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40-летний белорусский ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев, который долгие годы работал в Украине, в частности был ведущим шоу "Рассмеши комика" с 1 по 5 сезон, посетил временно оккупированный Мариуполь. В разрушенном РФ городе он снимал развлекательное шоу для российского телеканала "Россия 1".

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С помощью передачи "В кругу друзей", которая посвящена животным, Шепелев возвращается на телевидение. Долгое время он не вел никаких проектов, а в феврале прошлого года осудил войну против Украины. В рамках программы Шепелев будет рассказывать "о спасении животных из-под обстрелов в городе".

Дмитрий Шепелев снялся в выпуске шоу в оккупированном Мариуполе Фото: Скриншот

Отметим, что во время съемок "Рассмеши комика", одним из комиков был Владимир Зеленский — ныне президент Украины.

В феврале прошлого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Дмитрий Шепелев поддержал Украину и даже извинился перед украинцами.

"Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", – писал тогда телеведущий.

Но, судя по его решению вернуться в РФ и вести там программу на пропагандистском канале, его позиция и отношение к войне изменились.

Дмитрий Шепелев извинялся перед украинцами в начале войны Фото: Скриншот

Реакция украинских звезд на поездку Шепелева в Мариуполь

Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала поступок Дмитрия Шепелева, который вернулся к работе в России.

"Довольно близко знала этого слизняка. И в Москве работали, и в Киеве общались. Животное это ты! Скажу одно, это человек, который продаст свою мать за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, чтобы получить работу на канале, и как липучка липнет ко всем, кто даст ему деньги. Г*вно ты", — написала знаменитость в своих историях в Instagram.

Анастасия Приходько отреагировала на поездку Шепелева в Мариуполь Фото: Скриншот

Украинский шоумен и телеведущий Анатолій Анатолич также не прошел мимо позорного поступка Шепелева. В своем Instagram-аккаунте он раскритиковал "коллегу" за поездку в оккупированный россиянами Мариуполь.

В частности, Анатолич вспомнил о их знакомстве и старте карьеры Шепелева, которая успешно складывалась в Украине.

"Затем Дима переехал в москву, туда его пригласил Эрнст, на первый канал. Не хило. И такие были времена, когда работали там и здесь. Здесь типа такое, а вот там это был уровень. Так было и в кино, и в эстраде, и в телевидении. И вот Дима ездил и туда и у нас что-то вел на новом канале, — написал шоумен в посте. — Мы иногда списывались в Instagram по родным вопросам, и никогда не поднимали вопрос, что Дима в Москве и другое. Мы не были близкими, но сейчас я даже не могу ему написать, какой он му*ак, потому что его аккаунт недоступен в нашем регионе".

Анатолич также заявил, что визит Шепелева во временно оккупированный город — признание себя частью нацистской системы.

"Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима, о животных. Надеюсь, ты прочитаешь это. К сожалению, в личные не могу сказать тебе какое ты ничтожное х**ло. Но надеюсь тебе передадут наши общие знакомые белорусы, если кто-то из них еще с тобой общается, — подытожил Анатолич.

Также в комментариях под публикацией Анатолича высказались и другие украинские знаменитости, в частности Андрей Бедняков и Даша Астафьева.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что в уничтоженном Драмтеатре в Мариуполе спела якобы звезда из Китая.