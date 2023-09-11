Наняла детектива: Фотограф Vogue считает, что ее кота украли сатанисты

Знаменитая фотограф уверена, что ее персидского кота Бартоло украли для зловещих ритуалов и предлагает вознаграждение в 5000 евро.

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9 августа в Болонье пропал пушистый белый кот знаменитого фотографа Нимы Бенати. Нима уверена, что ее кота Бартоло украли. И наняла детектива по поиску домашних животных. Она предлагает вознаграждение в размере 5000 евро, чтобы найти пропавшего породистого питомца. Группа по защите прав животных предположила, что кот мог стать жертвой зловещего сатанинского жертвоприношения. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитая модница и фотограф Нима Бенати, ставшая теперь моделью и инфлюэнсером, снялась для обложек Vogue и Vanity Fair и даже была включена в список Forbes 30 до 30 лет в Италии в 2019 году.

Нима Бенати со своим питомцем Бартоломео

Ее любимый кот Бартоло часто появлялся с Нимой на фотографиях. Но он стал одним из 30 кошек, пропавших без следа в Апеннинских горах Италии за последний месяц.

Детектив по домашним животным Саид Бейд, которого наняли для поиска Бартоло, сказал, что существует множество причин исчезновения кошек — например, они заблудились, пытаясь найти семью, были съедены дикими животными или украдены ворами, стремящимися разводить их с целью получения прибыли.

Нима Бенати со своим питомцем Бартоломео

Однако группа по защите прав животных вместо этого полагает, что пропавшие кошки могли быть похищены и принесены в жертву сатанинской сектой.

Пятилетний белый персидский кот Бартоло пропал 9 августа — после того, как его оставили с семьей Нимы в Монгидоро, городке недалеко от Болоньи, пока Нима отправилась в отпуск в Коста-Рику.

Сестра Нимы Шаса рассказала, что Бартоло всегда чувствовал себя хорошо, когда его оставляли с семьей в Болонье и часто уходил гулять на улицу. Но всегда возвращался, иногда с добычей вроде мышей.

Но на этот раз Бартоло не вернулся, и его до сих пор не нашли. Нима получила Бартоло от заводчика из Неаполя и он не был чипирован.

Нима Бенати со своим питомцем

Детектив по домашним животным Саид Бейд сказал, что владельцы пропавших кошек будут надеяться, что они просто потерялись, поскольку "домашних кошек можно найти через несколько недель после того, как они жили в дикой природе".

Итальянская ассоциация защиты животных и окружающей среды, которая сообщила о сатанинских сектах, приносящих в жертву черных кошек в честь Хэллоуина, заявляет, что в этом районе не было обнаружено кошачьих туш.

Ассоциация утверждает, что это может указывать на то, что пропавшие кошки в Болонье вместо этого приносятся в жертву сатанинской секте.

"Проблема неотложная и тревожная, и владельцы кошек начинают беспокоится", — говорится в сообщении.

Другие владельцы пропавших кошек в этом районе сообщили, что обнаружили расстегнутые ошейники своих питомцев. Сообщается, что местная полиция проводит расследование.

Напомним, ранее Кейт Бекинсейл сделала татуировки с изображением своего любимого кота Клайва, который умер от старости.