Найняла детектива: Фотограф Vogue вважає, що її кота вкрали сатаністи

Знаменита фотографка впевнена, що її перського кота Бартоло вкрали для зловісних ритуалів і пропонує винагороду в 5000 євро.

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9 серпня в Болоньї зник пухнастий білий кіт знаменитого фотографа Німи Бенаті. Німа впевнена, що її кота Бартоло вкрали. І найняла детектива з пошуку домашніх тварин. Вона пропонує винагороду в розмірі 5000 євро, щоб знайти зниклого породистого вихованця. Група із захисту прав тварин припустила, що кіт міг стати жертвою зловісного сатанинського жертвопринесення. Про це пише Daily Mail.

Знаменита модниця і фотограф Німа Бенаті, що стала тепер моделлю та інфлюенсером, знялася для обкладинок Vogue і Vanity Fair і навіть була занесена до списку Forbes 30 до 30 років в Італії 2019 року.

Німа Бенаті зі своїм вихованцем Бартоломео

Її улюблений кіт Бартоло часто з'являвся з Німою на фотографіях. Але він став одним із 30 котів, зниклих без сліду в Апеннінських горах Італії за останній місяць.

Детектив із домашніх тварин Саїд Бейд, якого найняли для пошуку Бартоло, сказав, що існує безліч причин зникнення кішок — наприклад, вони заблукали, намагаючись знайти сім'ю, їх з'їли дикі тварини або вкрали злодії, які прагнуть розводити їх з метою отримання прибутку.

Німа Бенаті зі своїм вихованцем Бартоломео

Однак група із захисту прав тварин натомість вважає, що зниклі кішки могли бути викрадені і принесені в жертву сатанинською сектою.

П'ятирічний білий перський кіт Бартоло зник 9 серпня — після того, як його залишили з сім'єю Німи в Монгідоро, містечку недалеко від Болоньї, поки Німа вирушила у відпустку в Коста-Ріку.

Сестра Німи Шаса розповіла, що Бартоло завжди почувався добре, коли його залишали з сім'єю в Болоньї і часто йшов гуляти на вулицю. Але завжди повертався, іноді зі здобиччю на кшталт мишей.

Але цього разу Бартоло не повернувся, і його досі не знайшли. Німа отримала Бартоло від заводчика з Неаполя і він не був чіпований.

Німа Бенаті зі своїм вихованцем

Детектив із домашніх тварин Саїд Бейд сказав, що власники зниклих кішок сподіватимуться, що вони просто загубилися, оскільки "домашніх кішок можна знайти через кілька тижнів після того, як вони жили в дикій природі".

Італійська асоціація захисту тварин і довкілля, яка повідомила про сатанинські секти, що приносять у жертву чорних кішок на честь Гелловіна, заявляє, що в цьому районі не було виявлено котячих туш.

Асоціація стверджує, що це може вказувати на те, що зниклі кішки в Болоньї замість цього приносять у жертву сатанинській секті.

"Проблема невідкладна і тривожна, і власники кішок починають турбуватися", — йдеться в повідомленні.

Інші власники зниклих кішок у цьому районі повідомили, що виявили розстебнуті нашийники своїх вихованців. Повідомляється, що місцева поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, раніше Кейт Бекінсейл зробила татуювання із зображенням свого улюбленого кота Клайва, який помер від старості.